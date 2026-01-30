Leon Gorecka na leto napušta Bajern posle osam godina

Fudbaler Bajerna iz Minhena Leon Gorecka napustiće na kraju sezone, po isteku ugovora taj klub, saopšteno je danas.

Gorecka je u Bajernu od 2018. godine, osvojio je šest titula u Bundesligi i Ligu šampiona, a ovog meseca odbio je ponudu za transfer u neki drugi klub.

„Njegovo putovanje u Bajernu biće završeno ovog leta“, rekao je sportski direktor Bajerna Kristof Frojnd.

On je dodao da su čelnici razgovarali sa fudbalerom o konkrentim ponudama drugih klubova, ali da je Gorecka želeo da ostane do kraja ugovora, zbog dobre forme i rezultata Bajerna ove sezone.

„Koliko god da sam ponosan na interesovanje kvalitetnih međunarodnih klubova, odlučio sam da ostanem u Bajernu do kraja sezone“, naveo je Gorecka na Instragramu.

On je dodao da želi da završi osmogodišnji boravak u klubu tipičnom Bajernovom proslavom osvajanja trofeja na trgu u Minhenu.

Gorecka je naveo da je pravo vreme da „ponovo počne novo poglavlje kao fudbaler i osoba“, ali nije rekao u koji klub će preći.

Ove sezone odigrao je 28 utakmica u svim takmičenjima, od kojih je u 16 bio starter, pošto trener Vensan Kompani prednost daje Aleksandru Pavloviću pored Džošue Kimiha.

(Beta)

