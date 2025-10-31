Lešnjak pred Partizan: Čeka nas teška utakmica

Trener fubaler Čukaričkog Milan Lešnjak izjavio je danas uoči duela sa Partizanom da njegov tim očekuje izuzetno zahtevna utakmica, istakavši da crno-beli predstavljaju ozbiljnog rivala koji je posebno opasan iz prekida.

„Sigurno je da nas čeka teška utakmica. Partizan je vrlo opasna ekipa, a posebno se vidi da su ove sezone mnogo radili na prekidima, što im je donelo dosta dobrih stvari. Moramo biti maksimalno koncentrisani“, Izjavio je Lešnjak, a preneo klub.

Čukarički će sutra od 18 časova dočekati Partizan, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.

Čukarički se trenutno nalazi u seriji slabijih rezultata, a nedavno je eliminisan iz Kupa Srbije od Borca iz Čačka.

„Na nekim utakmicama nismo imali sreće, a na nekima nismo bili na potrebnom nivou. Ipak, bodovni zaostatak nije veliki, razlika između četvrtog mesta i timova u plej-aut zoni je minimalna. Sve može da se promeni u dve utakmice“, rekao je Lešnjak.

Na pitanje da li je Partizan poljuljan nakon ispadanja iz Kupa Srbije od Mačve, Lešnjak je odgovorio:

„Mislim da će rivalima Partizana sada biti još teže. Ta eliminacija je bila iznenađenje, ali sada su sigurno maksimalno fokusirani na prvenstvo i borbu za titulu. Nama dodatna motivacija nije potrebna, daćemo sve od sebe.“

Govoreći o mladim igračima, Lešnjak je otkrio da nekoliko talenata čeka šansu.

„U protokolu protiv Borca bili su Žurić i Mirković, sa nama trenira i Maravić. Njihovo vreme tek dolazi“, rekao je on.

Kadrovska situacija u timu je stabilna, uz izostanak Dušana Jovančića koji je suspendovan posle crvenog kartona protiv Borca.

„Ne očekujem veliku razliku na terenu. Partizanu prepuštamo ulogu favorita, ali verujem da ćemo se nadigravati i da će neka sitnica odlučiti pobednika“, rekao je Lešnjak.

„Ove sezone bilo je mnogo iznenađenja, ne treba tome davati preveliki značaj. Ovo je samo jedna utakmica, važna, ali samo jedna“, zaključio je Lešnjak.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com