Letonija bolja od Srbije u Rigi

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je danas u Rigi od selekcije Letonije sa 59:66 (12:13, 19:12, 7:21, 21:20), u pretposlednjoj utakmici prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023. godine.

Srbija je već obezbedila prolaz u drugu fazu kvalifikacija, ali je meč u Rigi bio od velike važnosti pošto se bodovi prenose u narednu rundu kvalifikacija. Medjutim, izabranici Svetislava Pešića su odigrali slab meč i ostali su bez važnih bodova.

Reprezentacija Srbije sada sada ima tri pobede i dva poraza i druga je na tabeli Grupe A, dok je Letonija prva sa skorom 4-1.

Najefikasniji u redovima Srbije bio je Aleksa Avramović sa 16 poena, 12 je dodao Vanja Marinković, dok je Dejan Davidovac utakmicu završio sa devet poena.

U redovima Letonije najbolji je bio Arturs Kuruc sa 13 poena, po deset su postigli Klavs Čavars i Andrejs Gražulis, dok je Davis Bertans ubacio osam poena.

Letonija je bolje počela meč, ali je Srbija predvodjena Avramovićem uspela da na veliki odmor ode sa šest poena viška na svom kontu – 31:25.

Trojkom Dangubića, Srbija je na početku drugog poluvremena stigla do plus devet (34:25), ali je od tog trenutka do kraja treće deonice postigla samo četiri poena i to svih četiri sa linije za slobodna bacanja.

Letonija je prvo serijom 12:1 preokrenula rezultat na 37:35, a potom je stigla do prednosti od osam poena (46:38) pred poslednju četvrtinu. Domaći tim je poslednju deonicu „otvorio“ sa pet vezanih poena Davisa Bertansa za plus 13 (51:38), nakon čega Srbija nije uspela da se vrati u meč.

Srbija će narednu utakmicu u kvalifikacijama igrati 3. jula protiv Belgije u niškom „Čairu“.

(Beta)

