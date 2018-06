Lev ostaje selektor Nemačke bez obzira na rezultat na SP

Selektor Nemačke Joahim Lev ostaće selektor te fudbalske reprezentacije po završetku Svetskog prvenstva u Rusiji bez obzira na rezultat, rekao je danas predsednik Fudbalskog saveza Nemačke (DFB) Rajnhard Grindel.

„Pre početka Mundijala, Izvršni odbor DFB odlučio je da produži ugovor sa Joahimom Levom do 2022. godine, pošto verujemo da niko drugi neće bolje izvesti promene i neophodnu rekonstrukciju ekipe po završetku Svetskog prvenstva“, rekao je Grindel.

Grindel je podsetio da je osim Mundijala 2014. godine, Lev sa reprezentacijom prošle godine osvojio Kup konfederacija i to sa podmladjenim timom.

„Pokazao je da može da oformi impresivan tim koji je igrao odličan fudbal sa mladim igračima. Čak i ako reprezentacija ispadne u prvoj fazi turnira u Rusiji, Lev će ostati“, naveo je predsednik nemačkog saveza.

Lev je od 2004. godine bio asistent tadašnjem selektoru Nemačke Jirgenu Klinsmanu, a ekipu je preuzeo dve godine kasnije na Svetskom prvenstvu.

On je za to vreme predvodio Nemačku do polufinala na svakom turniru.

Nemačka je loše počela turnir u Rusiji, pošto je izgubila od Meksika sa 0:1. Ekipa Joahima Leva je golom Tonija Krosa u nadoknadi vremena pobedila Švedsku u drugom kolu i danas joj je potrebna pobeda protiv Južne Koreje sa najmanje dva gola razlike kako bi se sigurno plasirala u osminu finala, bez obzira na ishod utakmice Meksiko-Švedska.

Na tabeli Grupe F prvi je Meksiko sa šest bodova, Nemačka i Švedska imaju po tri, dok je Južna Koreja bez bodova.

(Beta)