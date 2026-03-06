Lids osudio navijače koji su zviždali na stadionu tokom pauze zbog prekidanja posta

Engleski fudbalski klub Lids saopštio je danas da su zvižduci navijača na Eland Roudu, kada je utakmica Premijer lige protiv Mančester sitija zaustavljena kako bi igrači koji obeležavaju Ramazan prekinuli post, razočaravajući i neočekivani.

U poruci navijačima, klub je naveo da očekuje bolju reakciju u nedelju tokom utakmice petog kola FA kupa protiv Noriča, ali je i naveo neke „olakšavajuće okolnosti“ zbog kojih se to uopšte dogodilo u utakmici prošle subote.

„Da bude jasno, fudbalski klub Lids eksplicitno osuđuje sve navijače, u domaćem ili gostujućem sektoru stadiona, koji aktivno zvižde igračima koji obeležavaju Ramazan i koriste postojeći protokol da prekinu post“, navodi se u saopštenju Lidsa.

Dnevni post u islamskom svetom mesecu Ramazanu uključuje uzdržavanje od hrane i pića, nije dozvoljen čak ni gutalj vode, od zore do zalaska sunca, pre prekida posta obrokom poznatim kao iftar.

Tokom utakmice prošle subote stadionom su odjekivali zvižduci kada je utakmica Lidsa i Sitija na kratko prekinuta kako bi igrači koji obeležavaju Ramazan mogli da piju tečnost i uzmu energetske suplemente.

Klub je naveo da je postojalo je i nekoliko olakšavajućih okolnosti koje su dovele do ovoga.

„To je bilo prvi put da je takva pauza organizovana na Eland Roudu i gledajući unazad, trebalo je da budemo proaktivniji u našoj komunikaciji“, naveo je Lids.

Klub je naveo i da poruka na velikom ekranu nije bila vidljiva na 25 odsto stadiona, kao i da su brojni igrači bili zbunjeni zbog čega je utakmica prekinuta, što se jasno može videti na snimku, pa je to zbunilo i navijače.

Slična pauza napraviće se u nedelju oko 75. minuta utakmice, nakon zalaska sunca. Lids je naveo da će među igračima koji će prekinuti post biti i njegov fudbaler Džoel Piru.

„U nedelju protiv Noriča postoji prilika da se pokaže ono najbolje od Lidsa i da su svi dobrodošli na Eland Roud“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

