Fudbaleri Lidsa pobedili su večeras na svom terenu ekipu Čelsija sa 3:1, u utakmici 14. kola Premijer lige.

Lids je u vođstvo doveo slovenački fudbaler Jaka Bijol, koji je bio najviši u skok nakon kornera u šestom minutu. Ovo je Bijolu prvi pogodak u Premijer ligi.

Rezultat je u 43. minutu povećao Ao Tanaka, dok je jedini gol za Čelsi postigao Pedro Neto u 50. minutu.

Poslednji pogodak na meču postigao je Dominik Kalvert-Levin u 72. minutu.

Čelsi na četvrtom mestu Premijer lige ima 24 boda, dok je Lids prekinuo niz od četiri vezana poraza i sada zauzima 17. mesto sa 14 bodova.

U narednom kolu Čelsi gostuje Bornmutu, a Lids dočekuje Liverpul.

Liverpul i Sanderlend su na Enfildu odigrali nerešeno 1:1.

Sanderlend je vodio od 67. minuta, kada je precizan udarac iz daljine uputio Šemsdin Talbi.

Bod aktuelnom prvaku Engleske doneo je Florijan Virc u 81. minutu.

Sanderlend na šestom mestu Premijer lige ima 23 boda, a Liverpul na osmoj poziciji ima bod manje.

U sledećem kolu Sanderlend gostuje Mančester sitiju.

(Beta)

