Lil protiv Aston Vile u osmini finala Lige Evropa

Fudbaleri Lila će u osmini finala Lige Evropa igrati protiv Aston Vile, odlučeno je danas žrebom u Nionu.
Lil, koji se u osminu finala Lige Evropa plasirao nakon što je u plej-ofu eliminisao Crvenu zvezdu, će biti domaćin prve utakmice dvomeča protiv Aston Vile, dok će revanš biti odigran u Birmingemu.
Lil je za protivnika u osmini finala Lige Evropa na današnjem žrebu, pored Aston Vile, mogao da izvuče jedino Olimpik iz Liona, koji će u osmini finala ipak igrati protiv Selte.
Notingem Forest će u osmini finala igrati protiv Midtjilanda, Bolonju očekuje duel sa Romom, dok će se Panatinaikos sastati sa Betisom.
Ferencvaroš će igrati protiv Brage, Štutgart protiv Porta, a Genk protiv Frajburga.
Prve utakmice dvomeča osmine finala biće odigrane 12. marta, dok su revanš mečevi na programu sedam dana kasnije.
Parovi osmine finala Lige Evropa:
Ferencvaroš – Braga
Panatinaikos – Betis
Genk – Frajburg
Selta – Olimpik Lion
Štutgart – Porto
Notingem Forest – Midtjiland
Bolonja – Roma
Lil – Aston Vila
U četvrtfinalu će pobednik dvomeča Ferencvaroš – Braga igrati protiv boljeg iz duela Panatinaikos – Betis.
Pobednik dvomeča Genk – Frajburg će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Selta – Olimpik Lion.
Bolji iz duela Štutgart – Porto će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika dvomeča Notingem Forest – Midtjiland.
Pobednik dvomeča Bolonja – Roma će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Lil – Aston Vila.
U prvom polufinalu će se pobednik četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Ferencvaroš – Braga i Panatinaikos – Betis, sastati sa pobednikom četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Genk – Frajburg i Selta – Olimpik Lion.
U drugom polufinalu će se pobednik četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Štutgart – Porto i Notingem Forest – Midtjiland sastati sa pobednikom četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Bolonja – Roma i Lil – Aston Vila.
Finala Lige Evropa na programu je 20. maja u Istanbulu.
(Beta)
