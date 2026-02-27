Lil protiv Aston Vile u osmini finala Lige Evropa

Fudbaleri Lila će u osmini finala Lige Evropa igrati protiv Aston Vile, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

Lil, koji se u osminu finala Lige Evropa plasirao nakon što je u plej-ofu eliminisao Crvenu zvezdu, će biti domaćin prve utakmice dvomeča protiv Aston Vile, dok će revanš biti odigran u Birmingemu.

Lil je za protivnika u osmini finala Lige Evropa na današnjem žrebu, pored Aston Vile, mogao da izvuče jedino Olimpik iz Liona, koji će u osmini finala ipak igrati protiv Selte.

Notingem Forest će u osmini finala igrati protiv Midtjilanda, Bolonju očekuje duel sa Romom, dok će se Panatinaikos sastati sa Betisom.

Ferencvaroš će igrati protiv Brage, Štutgart protiv Porta, a Genk protiv Frajburga.

Prve utakmice dvomeča osmine finala biće odigrane 12. marta, dok su revanš mečevi na programu sedam dana kasnije.

Parovi osmine finala Lige Evropa:

Ferencvaroš – Braga

Panatinaikos – Betis

Genk – Frajburg

Selta – Olimpik Lion

Štutgart – Porto

Notingem Forest – Midtjiland

Bolonja – Roma

Lil – Aston Vila

U četvrtfinalu će pobednik dvomeča Ferencvaroš – Braga igrati protiv boljeg iz duela Panatinaikos – Betis.

Pobednik dvomeča Genk – Frajburg će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Selta – Olimpik Lion.

Bolji iz duela Štutgart – Porto će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika dvomeča Notingem Forest – Midtjiland.

Pobednik dvomeča Bolonja – Roma će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Lil – Aston Vila.

U prvom polufinalu će se pobednik četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Ferencvaroš – Braga i Panatinaikos – Betis, sastati sa pobednikom četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Genk – Frajburg i Selta – Olimpik Lion.

U drugom polufinalu će se pobednik četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Štutgart – Porto i Notingem Forest – Midtjiland sastati sa pobednikom četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Bolonja – Roma i Lil – Aston Vila.

Finala Lige Evropa na programu je 20. maja u Istanbulu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com