Lindzi Von pobednica spusta u Cauhenzeu

Američka skijašica Lindzi Von pobedila je danas u spustu, trci Svetskog kupa voženoj u austrijskom Cauhenzeu.

Von je pobedila sa rezultatom od 1:06,24 minuta.

Drugo mesto zauzela je Norvežanka Kajsa Vikhof Li sa 0,37 sekundi zaostatka, dok je treća bila Amerikanka Žaklin Vajls sa 0,48 sekundi zaostatka.

Prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Amerikanka Mikaela Šifrin sa 823 boda, 120 više od drugoplasirane Kamile Rast iz Švajcarske.

U plasmanu spusta, prva je Von sa 340 bodova, 129 više od drugoplasirane Eme Ajher iz Nemačke.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu superveleslalom u Cauhenzeu.

(Beta)

