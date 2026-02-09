Lindzi Von saopštila da je čeka niz operacija kako bi oporavila slomljenu nogu posle pada u spustu

Američka skijašica Lindzi Von, koja je doživela tešku povredu leve noge na takmičenju u spustu na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, saopštila je u ponedeljak uveče da se radi o "složenom prelomu tibije, koji je trenutno stabilan, ali će biti potrebno više operacija da bi se kost pravilno zacelila".

Von je to saopštila na svom Instagram nalogu, kako bi mnogobrojne obožavaoce obavestila o svom stanju i povredi.

„Iako se juče ništa nije završilo na način kojem sam se nadala, i uprkos izuzetnom fizičkom bolu koji osećam, nimalo se ne kajem“, napisala je Von.

Devet dana pre kobnog pada na startu olimpijske trke u spustu, Von je pokidala ukrštene ligamente levog kolena. Iako takva povreda najčešće dovodi do višemesečne rehabilitacije, neki skijaši uspevaju da se takmiče uprkos tome. Von je bez problema izdržala dva jaka spust treninga uoči trke na Olimpijadi.

„Moja povreda ligamenata i prethodne povrede, nemaju baš nikakve veze sa mojim padom u trci“, zaključila je Von na Instagramu.

Njen otac je nekoliko sati ranije saopštio medijima da se nada da je Lindzi sada definitivno završila skijašku karijeru.

(Beta)

