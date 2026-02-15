Lindzi Von se priprema za povratak u SAD i nove operacije

Američka skijašica Lindzi Von priprema se za povratak kući i nove operacije, nakon što je doživela tešku povredu u padu tokom trke u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Predsednica Američke skijaške i snoubord federacije Sofi Goldšmit rekla je danas da lekarski tim olimpijskog tima SAD koordinira oporavak 41-godišnje skijašice otkako je evakuisana sa staze posle pada i da priprema njeno putovanje kući.

Von je imala najmanje tri operacije zbog preloma leve noge u Italiji.

„U ovom trenutku radimo na svemu tome. Imamo odličan tim koji joj pomaže i ona će se vratiti u SAD na dalje operacije“, rekla je Goldšmit agenciji Asošiejted pres.

Von je zakačila kapiju i pala je u 13. sekundi trke 8. februara, nakon čega je helikopterom prebačena u bolnicu. Dan kasnije potvrdila je da je zadobila kompleksan prelom tibije koji zahteva više operativnih zahvata kako bi bio adekvatno saniran.

Ona je devet dana pre te trke pokidala prednje ukrštene ligamente kolena, ali je uprkos tome odlučila da učestvuje na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Ona je sinoć rekla da ne žali i da je znala šta radi, odnosno da je izabrala da rizikuje.

„To što sam bila spremna, to mi nije ništa garantovalo. Ništa u životu nije garantovano. To je kockanje kada jurite svoje snove, možda padnete, ali ako ne pokušate, nikada nećete znati“, navela je Von.

Goldšmit je u dva navrata posetila čuvenu skijašicu u bolnici i rekla je da Von nije u bolovima i da je stabilno.

(Beta)

