Lindzi Von se uvredila zbog optuži da je anti Amerikanka

Američka skijašica Lindzi Von rekla je danas da su je povredile optužbe da je „anti Amerikanka“, zbog njenih stavova o predsedniku Donaldu Trampu, preneli su britanski mediji.

Von je u subotu zauzela šesto mesto u superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu, a posle trke doživela je brojne uvrede na društvenim mrežama zbog izjave iz decembra da neće posetiti Belu kuću ako osvoji medalju.

„Ja sam najameričkija osoba koju ćete ikada naći. Dolazim iz Minesote, iz zemlje farmi. Moja porodica je čvrsta, to su zdravi ljudi. Volim svoju zemlju i volim da se za nju takmičim. Ponosna sam što predstavljam SAD u Pjongčangu. Boli me kada ljudi ono pričaju, pošto to nije tačno“, rekla je Von.

Von je u decembru u jednom televizijskom intervjuu rekla da će „u Pjongčangu predstavljati sve ljude iz SAD, a ne predsednika“.

Ona je navela da će „ignorisati hejtere“, pošto mora dobro da se pripremi za sredu, kada je na programu takmičenje u spustu.

„Želela bih da kažem mnogo ali sada nije pravo vreme, pošto moram da se koncentrišem na trke, a to mi je u ovom trenutku najvažnije. Nisam promenila mišljenje, ali sam odlučila da se sada koncentrišem na sport. Posle trka, u kojima imam priliku da ostvarim pozitvan rezultat, onda ću ponovo reći šta želim“, rekla je Von.

