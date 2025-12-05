Lingard napušta Seul posle dve sezone u Južnoj Koreji

Engleski fudbaler Džesi Lingard saopštio je danas da je postigao sporazum o raskidu saradnje sa Seulom i da će taj klub napustiti naredne sedmice.

Lingard je prošlog februara kao slobodan igrač prešao u Seul, za koji je odigrao 66 utakmica i postigao 18 golova.

Poslednju utakmicu za južnokorejski klub odigraće u sredu protiv Melburn sitija u azijskoj Ligi šampiona.

„Moj boravak u Južnoj Koreji je bio neverovatan, fudbal, atmosfera i strast oko ovog kluba su bili vrhunski. Ljubav, podršku i zahvalnost koju ste mi dali ovih godina bili su zaista neverovatni. Uvek ću biti zahvalan na prilici da igram za tako veliki klub“, naveo je Lingard na društvenim mrežama, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbalski klub Seul saopštio je da je 32-godišnji fudbaler „izrazio želju da pređe u narednu fazu svoje karijere“.

Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda nije otkrio gde će igrati.

On napušta Južnu Koreju bez trofeja, ali je tokom debitantske sezone pomogao Seulu da osvoji četvrto mesto, najbolji rezultat od 2019. godine, dok je klub ovu sezonu završio na šestom mestu.

„Izazvao je izuzetnu pažnju javnosti i postao poznata figura ne samo ovog kluba nego i cele K lige“, navodi se u saopštenju Seula, čiji je Lingard bio kapiten.

(Beta)

