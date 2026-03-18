Liverpul, Bajern i Atletiko Madrid u četvrtfinalu Lige šampiona

Fudbaleri Liverpula plasirali su se večeras u četvrtfinale Lige šampiona, pošto su u revanš utakmici osmine finala na svom terenu pobedili Galatasaraj 4:0.

U prvoj utakmici prošle sedmice Galatasaraj je u Istanbulu pobedio 1:0, pa je engleski klub prošao u četvrtfinale ukupnim rezultatom 4:1.

Liverpul je na Enfildu poveo golom Dominika Soboslaja u 25. minutu, posle dobrog dodavanja Aleksika Makalistera. U četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena golman Fenerbahčea Ugurdžan Čakir odbranio je jedanaesterac koji je izveo Mohamed Salah.

Prednost domaćih udvostručio je Ugo Ekitike u 52. minutu, a minut kasnije treći gol postigao je Rajan Gravenberh. Konačan rezultat postavio je Salah golom u 62. minutu. To je bio njegov 50. pogodak u Ligi šampiona.

U 56. minutu fudbaler Galatasaraja Vilfred Singo postigao je autogol, ali je posle upotrebe VAR tehnologije utvrđeno da je prilikom dodavanja lopte igrač Liverpula Džeremi Frimpong bio u ofsajdu. U nadoknadi vremena poništen je gol koji je Makalister postigao zbog prekršaja na golmanu turskog tima.

Fudbaleri Bajerna iz Minhena plasirali su se u četvrtfinale, pošto su na svom terenu u revanšu pobedili Atalantu 4:1.

Bajern je tako ukupnim rezultatom 10:2 prošao u četvrtfinale, nakon što je u prvom meču u Bergamu pobedio 6:1.

Nemački tim poveo je u 25. minutu golom Harija Kejna iz jedanaesterca. Njemu je golman Marko Sportjelo prvo odbranio šut, ali je sudija procenio da je čuvar mreže Atalante ranije krenuo, pa je odredio da se ponovi penal, koji je engleski fudbaler iskoristio.

Kejn je drugi gol postigao u 54. minutu, a dva minuta kasnije strelac je bio i Lenart Karl. Četvrti gol postigao je Luis Dijas u 70. minutu, a konačan rezultat postavio je srpski fudbaler Lazar Samardžić u 86. minutu.

Fudbaleri Atletiko Madrida plasirali su se u četvrtfinale, iako su u Londonu u revanšu osmine finala izgubili od Totenhema 2:3.

U prvoj utakmici Atletiko je u Madridu pobedio 5:2 i prošao je dalje ukupnim rezultatom 7:5.

Londonska ekipa povela je u 30. minutu golom koji je postigao Randal Kolo Muani, a izjednačio je Hulijan Alvares u 47. minutu.

Totenhem je poveo golom Ćavija Simonsa u 52. minutu, a novo izjednačenje doneo je David Hancko u 75. minutu.

Pobedu Totenhemu obezbedio je Simons u 90. minutu iz jedanaesterca.

Ranije danas Barselona je na svom terenu pobedila Njukasl 7:2 i ukupnim rezultatom 8:3 prošla u četvrtfinale.

U četvrtfinalu Lige šampiona igraće branilac titule Pari Sen Žermen protiv Liverpula, a Real Madrid će igrati protiv Bajerna.

Barselona će igrati protiv Atletiko Madrida, a Sporting iz Lisabona protiv Arsenala.

Prve četvrtfinalne utakmice igraju se 7. i 8. aprila, a revanši su sedam dana kasnije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com