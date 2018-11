Liverpul bez Šaćirija u Beogradu

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop potvrdio je danas da igrač tog kluba Djerdan Šaćiri neće putovati u Beograd za predstojeći meč Lige šampiona protiv Crvene zvezde.

„Čitali smo i slušali razne spekulacije o tome kako bi Šaćiri bio dočekan i bez obzira na to što nemamo pojma šta bi se desilo, želimo da se fokusiramo 100 odsto na fudbal i da ne razmišljamo ni o čemu drugom. Želimo da izbegnemo bilo kakve tenzije. Dakle, Šaćiri neće putovati, on to prihvata i razume“, rekao je Klop, prenose britanski mediji.

Klop je dodao da Liverpul ne šalje nikakvu političku poruku, već je da želi da se koncentriše samo na fudbal i oslobodi svega drugog.

Šaćiri je bio u centru pažnje proslavom gola na utakmici Srbije i Švajcarske na Svetskom prvenstvu kada je rukama pokazao dvoglavog orla.

Utakmica četvrtog kola Lige šampiona izmedju fudbalera Crvene zvezde i Liverpula igra se sutra od 18.55 na stadionu „Rajko Mitić“.

(Beta)