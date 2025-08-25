Liverpul golom u nadoknadi vremena do pobede nad Njukaslom

Fudbaleri Liverpula pobedili su večeras na gostujućem terenu Njukasl 3:2, u drugom kolu engleske Premijer lige.

Poveo je Liverpul 2:0, golovima Rajana Gravenberha u 35. i Uga Ekitikea u 46. minutu.

Imao je Liverpul dva gola prednosti ali i igrača više, pošto je Njukasl od trećeg minuta nadoknade poluvremena igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Entoni Gordon.

Njukasl se nije predavao, i uspeo je da izjednači i da se vrati u meč pogocima Bruna Gimaraesa u 57. i Vilijama Osulua u 88. minutu.

Liverpul je do pobede stigao golom sedamnaestogodišnjeg Rija Ngumoe u 10. minutu sudijske nadoknade vremena.

Liverpul je treći sa šest bodova, a Njukasl je na 15. mestu sa jednim poenom.

U narednom kolu, Liverpul će dočekati Arsenal, dok će Njukasl gostovati Lidsu.

(Beta)

