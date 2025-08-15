Liverpul pobedio Bornmut u prvoj utakmici u novoj sezoni Premijer lige

Fudbaleri Liverpula pobedili su večeras na svom terenu Bornmut 4:2, u prvoj utakmici u novoj sezoni Premijer lige.

Prednost Liverpulu doneo je Ugo Ekitike golom u 37. minutu, a vođstvo je uvećao Kodi Gakpo pogotkom u 49. minutu.

Vođstvo Liverpula smanjio je Antoan Semenjo golom u 64. minutu, da bi isti igrač doneo izjednačenje Bornmutu pogotkom u 76. minutu.

Prednost Liverpulu vratio je Federiko Kijeza golom u 88. minutu, a konačan rezultat postavio je Mohamed Salah pogotkom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski golman Đorđe Petrović odigrao je celu utakmicu za Bornmut.

Liverpul će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Njukasla, dok će Bornmut dočekati Vulverhempton.

(Beta)

