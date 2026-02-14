Liverpul pobedio Brajton i plasirao se u osminu finala FA kupa

Fudbaleri Liverpula plasirali su se u osminu finala engleskog FA kupa, pošto su večeras u šesnaestini finala, na svom terenu pobedili Brajton 3:0.

Prednost Liverpulu doneo je Kurtis Džouns golom u 42. minutu, a vođstvo je uvećao Dominik Soboslaj pogotkom u 56. minutu.

Konačan rezultat postavio je Mohamed Salah pogotkom iz penala u 68. minutu.

Uz Liverpul, plasman u osminu finala FA kupa su ranije danas ostvarili i Mančester siti, Njukasl, Vest Hem, Sautempton, Norič i Mensfild.

(Beta)

