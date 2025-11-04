Liverpul pobedio Real na Enfildu, pobede Totenhema i Monaka u Ligi šampiona

Fudbaleri Liverpula pobedili su večeras na svom terenu Real Madrid 1:0, u utakmici četvrtog kola Lige šampiona.

Jedini gol postigao je Aleksis Makalister u 61. minutu.

Ekipe su se na Enfildu razigrale od sredine prvog poluvremena i pravile šanse.

U 29. minutu dogodila se sporna situacija, sudija Ištvan Kovač dosudio je jedanaesterac za Liverpul, pošto je posle šuta Dominika Soboslaja lopta pogodila u ruku Orelijena Čuamenija. VAR sudija ga je pozvao da pogleda snimak na monitoru pored terena, nakon čega je Kovač u 33. minutu promenio odluku.

Fudbaler Liverpula Soboslaj imao je u prvom poluvremenu tri dobre šanse, ali je svaki put golman Tibo Kurtoa dobro odbranio.

Dobru šansu Real je propustio u samoj završnici, kada je šutirao Džud Belingem, a golman Georgi Mamardašvili odbranio.

Drugo poluvreme počelo je šansama Liverpula posle kornera, pokušavali su glavom kapiten Virdžil van Dajk i Ugo Ekitike, ali je oba puta dobro intervenisao golman madridske ekipe.

Posle toga u šansi je bio i Soboslaj, a domaći su poveli u 61. minutu golom Makalistera, koji je loptu glavom poslao u mrežu posle slobodnog udarca koji je izveo Soboslaj.

Real se posle toga oslobodio pritiska imao je šansu kada je probao Kilijan Mbape, ali su se domaći dobro odbranili.

U poslednjih 10-ak minuta u igru je ušao fudbaler Reala Trent Aleksander-Arnold, koji je ovog leta iz Liverpula prešao u madridski klub i dobio je zvižduke na Enfildu.

U samoj završici Liverpul je ponovo pred golom protivnika bio u dobrim šansama, prvo je pokušao Kodi Gakpo, a zatim i Mohamed Salah, ali je Kurtoa i te udarce odbranio.

Obe ekipe imaju po devet bodova, Real je peti, a Liverpul šesti na tabeli.

U sledećem kolu Liverpul će 26. novembra dočekati PSV, a Real će u Grčkoj igrati protiv Olimpijakosa.

Fudbaleri Totenhema pobedili su na svom terenu u Londonu Kopenhagen 4:0.

Londonska ekipa povela je golom Brenana Džonsona u 19. minutu, a prednost je udvostručio Vilson Odober u 51. minutu.

Treći gol postigao je Miki van de Ven u 64. minutu, a tri minuta kasnije strelac je bio i Žoao Palinja. U drugom minutu nadoknade vremena njihov saigrač Rišarlison promašio je jedanaesterac.

Totenhem je od 57. minuta igrao sa desetoricom, nakon što je strelac prvog gola Džonson dobio crveni karton zbog oštrog starta.

Posle dva uzastopna remija, Totenhem je ostvario drugu pobedu i ima osam bodova na sedmom mestu na tabeli. Kopenhagen je pretrpeo treći uzastopni poraz i zauzima 33. mesto sa jednim bodom.

U petom kolu Totenhem će dočekati aktuelnog šampiona Pari Sen Žermen, a Kopenhagen će biti domaćin Kairatu.

Fudbaleri Monaka pobedili su u Norveškoj domaći Bode Glimt 1:0.

Pobedonosni gol postigao je Folarin Balogan u 43. minutu.

To je bio njegov treći gol u poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima.

Monako je ostvario prvu pobedu ove sezone u Ligi šampiona i ima pet bodova na 18. mestu na tabeli. Bode Glimt je i dalje bez pobede, zauzima 27. mesto sa dva boda.

U sledećem kolu Monako će igrati na Kipru protiv Pafosa, a Bode Glimt će dočekati Juventus.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com