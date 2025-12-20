Liverpul pobedio Totenhem u Premijer ligi

Fudbaleri Liverpula pobedili su večeras na gostujućem terenu u Londonu Totenhem 2:1, u utakmici 17. kola Premijer lige.

Prednost Liverpulu doneo je Aleksander Isak golom u 56. minutu, a vođstvo je uvećao Ugo Ekitike pogotkom u 66. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Totenhema Rišarlison pogotkom u 83. minutu.

Totenhem je utakmicu završio sa devet igrača na terenu, nakon što su iz igre isključeni Ćavi Simons i Kristijan Romero. Simons je dobio direktan crveni karton u 33. minutu, dok je Romero dobio drugi žuti karton u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

Liverpul je peti na tabeli sa 29 bodova, dok Totenhem zauzima 13. mesto sa 22 boda.

Liverpul će u narednom kolu dočekati Vulverhempton, dok će Totenhem igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Kristal Palasa.

(Beta)

