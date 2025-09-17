Liverpul pogotkom u nadoknadi vremena pobedio Atletiko Madrid u LŠ, Bajern bolji od Čelsija

Fudbaleri Liverpula su večeras na svom terenu pobedili Atletiko Madrid 3:2, u utakmici prvog kola Lige šampiona.

Engleski tim je poveo golom Endrua Robertsona u četvrtom minutu. Mohamed Salah je iz slobodnog udarca uputio šut po zemlji ka golu Atletiko Madrida, da bi lopta u kaznenom prostoru pogodila Robertsona i prevarila golmana Jana Oblaka.

Liverpul je svoje vođstvo uvećao samo dva minuta kasnije pogotkom Salaha, koji je nakon odličnog „duplog pasa“ sa Rajanom Gravenberhom uspeo da savlada Oblaka.

Prvi pogodak za Atletiko Madrid je u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena postigao Markos Ljorente, koji je preciznim udarcem u donji levi ugao gola Liverpula savladao golmana engleskog tima Alisona.

Španskom timu je izjednačenje u 81. minutu doneo Ljorente, svojim drugim pogotkom na utakmici. Lopta je nakon odbitka došla do španskog veziste, koji je sjajnim volejom uspeo da zatrese mrežu gola Liverpula.

Pobedonosan gol za Liverpul postigao je Virdžil van Dajk u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena. Kapiten Liverpula je nakon centaršuta iz kornera Dominika Soboslaja odličnim udarcem glavom savladao Oblaka i doneo trijumf svom timu.

Do kraja utakmice je crveni karton dobio trener Atletiko Madrida Dijego Simeone.

Liverpul će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Istanbulu protiv Galatasaraja, dok će Atletiko Madrid dočekati Ajntraht iz Frankfurta.

Bajern Minhen je na svom terenu pobedio Čelsi 3:1.

Bajern je poveo autogolom Trevoa Čalobe u 20. minutu. Krilni napadač Bajerna Majkl Olize je uputio oštar i nizak centaršut nakon prodora po desnom krilu, posle kog se lopta odbila od engleskog defanzivca i završila u mreži gola Čelsija.

Sudija Hose Marija Sančes je u 26. minutu dosudio penal za Bajern, pošto je Moizes Kaisedo srušio Harija Kejna u svom kaznenom prostoru. Kejn je minut kasnije udarcem sa „bele tačke“ savladao golmana Roberta Sančesa i uvećao vođstvo svog tima.

Čelsi je smanjio prednost Bajerna u 29. minutu golom Kola Palmera, koji je nakon odličnog kontranapada svoje ekipe zatresao gornji levi ugao mreže gola nemačkog tima.

Bajern je svoj treći gol na utakmici postigao u 63. minutu. Kejn je iskoristio grešku defanzivca Čelsija Mala Gusta i preciznim udarcem u donji desni ugao gola engleskom tima postigao svoj drugi pogodak na utakmici.

Čelsi je postigao još jedan gol u 89. minutu, ali je bio poništen nakon što se gledanjem VAR snimka utvrdilo da je Palmer, koji je postigao pogodak, bio u ofsajdu u trenutku dodavanja Andreja Santosa.

Bajern će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Limasolu protiv Pafosa, dok će Čelsi u Londonu dočekati Benfiku.

