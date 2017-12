Liverpul potvrdio: Van Dajk na Enfildu

Fudbalski klub Liverpul saopštio je danas da je postigao dogovor sa Sautemptonom o transferu Virdžila van Dajka.

„Crveni“ su, kako se navodi, postigli dogovor i sa Sautemptonom i sa igračem, tako da će se 26-godišnji Van Dajk preseliti na Enfild prvog dana prelaznog roka, 1. januara.

Liverpul nije objavio detalje transfera, a Bi-Bi-Si navodi da je Sautempton prihvatio ponudu od 75 miliona funti. Van Dajk će tako postati najskuplje plaćeni odbrambeni igrač u istoriji.

Holandjanin, koji se sa Liverpulom povezivan i letos, u novom klubu će nositi dres sa brojem četiri.

Van Dajk je u karijeri još igrao za Seltik i Groningen.

<blockquote class=“twitter-tweet“ data-lang=“en“><p lang=“en“ dir=“ltr“>Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.<br><br>Full story: <a href=“https://t.co/tJy9vsGOen“>https://t.co/tJy9vsGOen</a> <a href=“https://t.co/L17A7UwqaU“>pic.twitter.com/L17A7UwqaU</a></p>— Liverpool FC (@LFC) <a href=“https://twitter.com/LFC/status/946078010851168257?ref_src=twsrc%5Etfw“>December 27, 2017</a></blockquote>

(Beta)