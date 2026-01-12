Liverpul u četvrtom kolu FA kupa

Fudbaleri Liverpula plasirali su se večeras u četvrto kolo FA kupa, pošto su na svom terenu pobedili trećeligaša Barnsli 4:1.

Liverpul je poveo golom Dominika Soboslaja u devetom minutu, a prednost je udvostručio Džeremi Frimpong u 36. minutu.

Barnsli je smanjio golom Adama Filipsa u 40. minutu, a Liverpul je postigao treći gol u 84. minutu kada je strelac bio Florijan Virc.

Konačan rezultat postavio je Ugo Ekitike u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Liverpul će u četvrtom kolu igrati na svom terenu protiv Brajtona.

Ostali parovi četvrtog kola:

Stouk – Fulam

Oksford junajted – Sanderlend

Sautempton – Lester

Reksam – Ipsvič

Arsenal – Vigan

Hal – Čelsi

Barton Albion – Vest Hem

Barnli – Mensfild

Norič – Vest Bromvič Albion

Port Vejl – Bristol

Grimsbi – Vulverhempton

Aston Vila – Njukasl

Mančester siti – Salford/Svindon

Maklsfild – Brentford

Birmingem – Lids

Utakmice se igraju tokom vikenda od 13. do 16. februara.

Osmina finala na programu je 7. marta, četvrtinale je 4. aprila, a polufinale 25. aprila. Finale FA kupa igra se 16. maja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com