Liverpul u četvrtom kolu FA kupa

Liverpul je poveo golom Dominika Soboslaja u devetom minutu, a prednost je udvostručio Džeremi Frimpong u 36. minutu.
Barnsli je smanjio golom Adama Filipsa u 40. minutu, a Liverpul je postigao treći gol u 84. minutu kada je strelac bio Florijan Virc.
Konačan rezultat postavio je Ugo Ekitike u četvrtom minutu nadoknade vremena.
Liverpul će u četvrtom kolu igrati na svom terenu protiv Brajtona.
Ostali parovi četvrtog kola:
Stouk – Fulam
Oksford junajted – Sanderlend
Sautempton – Lester
Reksam – Ipsvič
Arsenal – Vigan
Hal – Čelsi
Barton Albion – Vest Hem
Barnli – Mensfild
Norič – Vest Bromvič Albion
Port Vejl – Bristol
Grimsbi – Vulverhempton
Aston Vila – Njukasl
Mančester siti – Salford/Svindon
Maklsfild – Brentford
Birmingem – Lids
Utakmice se igraju tokom vikenda od 13. do 16. februara.
Osmina finala na programu je 7. marta, četvrtinale je 4. aprila, a polufinale 25. aprila. Finale FA kupa igra se 16. maja.
(Beta)
