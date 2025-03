Ljutić ponosna zbog osvajanja malog kristalnog globusa u slalomu

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić rekla je danas da je ponosna što je osvojila mali kristalni globus u slalomu u Svetskom kupu i da je sezona bila uzbudljiva i neizvesna do samog kraja.

Ljutić se danas vratila iz američkog San Velija, a na aerodromu u Zagrebu uz brojne navijače dočekali su je gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministar turizma Tonči Glavina.

„Hvala svima što ste došli i što me podržavate. Ponosna sam što sam se vratila s globusom, bilo je jako dramatično, bila je uzbudljiva, naporna i odlična sezona, neizvesna do kraja. Nije bilo lako održati vođstvo u poslednje dve trke, ali uspela sam i to je najbitnije“, rekla je Ljutić, prenela je agencija Hina.

Ljutić je u četvrtak osvojila titulu u slalomu, pošto je u poslednjoj trci u sezoni u San Veliju zauzela 10. mesto.

„Nakon prve vožnje nisam bila zadovoljna, bila sam svesna pritiska i znala sam da će i druga vožnja biti pod takvim uticajem i da će biti teško skijati slobodno kao što sam skijala u prvom mesecu kad nisam imala šta da izgubim. Bilo je mnogo lakše skijati druge vožnje kao vodeća i braniti vođstvo nego sada, braniti crveni broj“, rekla je 21-godišnja skijašica.

„Probala sam da se smirim pre druge vožnje, da se stavim u svoj ‘film’, da dam najbolje od sebe, da budem dinamičnija nego u prvoj vožnji. Znala sam da je to sve što mogu da uradim i uspela sam“, dodala je ona.

Ljutić je osvojila titulu sa 541 bodom, druga je bila Austrijanka Katarina Linsberger sa 509 bodova, a treća Švajcarkinja Kamila Rast sa 492 boda.

Ljutić je najavila da će još u aprilu trenirati i da će duži odmor uzeti u maju, posle čega će se pripremati za novu, olimpijsku sezonu.

Ministar Tonči Glavina rekao je da je Ljutić premašila sva očekivanja kada je Hrvatsku posle 19 godina vratila u svetski vrh.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da je Ljutić ponos grada.

„Iskrene čestitke. Ponos ste grada Zagreba. Ovde smo da Vam čestitamo na uspehu koji je samo vaš. Znam da ste trenirali na Zelenom spustu, a mi ćemo omogućiti da se vratite na Crveni spust. Čestitke svima u Savezu“, naveo je on.

(Beta)

