Loik Bade novi fudbaler Bajer Leverkuzena

Dosadašnji fudbaler Sevilje Loik Bade novi je igrač Bajer Leverkuzena, saopštio je danas nemački klub.

Bade (25) je sa Bajerom potpisao petogodišnji ugovor, a nemački klub u svom saopštenju nije naveo vrednost transfera. Ipak, poznati insajder Fabricio Romano preneo je da je, uz bonuse, u pitanju ukupna suma od 29 miliona evra.

„Potpisali smo ugovor sa mladim, ali veoma iskusnim štoperom. Navikao je da igra protiv apsolutno svetski poznatih napadača u španskoj La Ligi. Loik je fizički beskompromisan i može da čita igru, što je apsolutni dodatak jačanju naše odbrane. Sa ovom odbranom smo konkurentni na najvišem nivou“, naveo je generalni direktor za sport Bajer Leverkuzena Simon Rolfs, a preneo sajt kluba.

Francuski defanzivac je u Sevilju došao 2023. godine iz Rena, i od tad je odigrao ukupno 93 utakmice za španski klub.

Za seniorsku reprezentaciju Francuske debitovao je 8. juna ove godine u meču za treće mesto prošlog ciklusa Lige nacija, u kom je selekcija njegove zemlje pobedila Nemačku 2:0.

„Bundesliga i nemački fudbal me zaista privlače. Bajer Leverkuzen je poslednjih godina stekao veliko priznanje u inostranstvu. Mnogo sam ih viđao na televiziji, pre svega evropske utakmice. Stadion i navijači Leverkuzena bili su sjajni. Biće veoma zabavno boriti se za trofej za Bajer sa takvom pozadinom“, rekao je Bade, koji će u Bajeru nositi dres sa brojem pet.

(Beta)

