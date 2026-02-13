Lolobriđida o svojoj olimpijskoj pobedi na 5.000 metara: Znala sam da je ovo prilika – sad ili nikad

Dvostruka olimpijska pobednica u brzom klizanju, u trkama na 3.000 i 5.000 metara, Frančeska Lolobriđida, izjavila je da joj je tokom jučerašnje trke na najdužoj ženskoj distanci, bilo potpuno jasno da je to prilika "sad ili nikad" i da je zbog toga uložila sve svoje snage u poslednjim krugovima, kada se činilo da joj izmiče ne samo zlatna medalja, već i bilo koji plasman na pobednički podijum.

Trka na ovoj distanci, u kojoj razlike između pobednika i konkurenata najčešće budu izražene u desetinama sekundi, bila je ovaj put rešena na gotovo neverovatan način: prve četiri takmičarke su stigle u cilj sa razlikom manjom od 30 stotih delova sekunde, koliko je tačno delilo zlatnu Lolobriđidu od četvrtoplasirane Belgijanke Sandrine Tas, čije su suze zabeležile sve fotoreporterske kamere.

Nadmetanje na najdužim stazama u brzom klizanju je najčešće pitanje dobrog ritma i to je najbolje osetila favoritkinja iz Norveške Ragne Viklund, koja je precenila svoje sposobnosti i veliku prednost koju je imala na dva kruga pre cilja, pretvorila u zaostatak od 17 stotih i – bronzanu medalju.

Drugoplasirana Merel Konin je srebro osvojila sa zaostatkom od svega 10 stotinki i nakon trke je na društvenim mrežama sa respektom pozdravila „nesrećnu“ četvrtoplasiranu Tas koja je napisala „idemo dalje, nema kajanja“.

Da je dvostruko zlatna Lolobriđida (35) bila potpuno u pravu izjavom o prilici koja se ukazuje jednom u životu, pokazao je i finiš karijere višestruke olimpijske pobednice i svetske rekorderke, Čehinje Martine Sablikove (38), koja je klizala uprkos virusu i to baš u paru sa Frančeskom, te uz zaostatak od preko 20 sekundi, osvojila pretposlednje mesto.

Ovacije italijanske publike pokazale su da se ne zaboravlja trag koji je Sablikova ostavila u brzom klizanju. Ona se zbog toga duboko naklonila gledaocima u milanskoj areni, a odmah potom se njoj poklonila nova junakinja – Lolobriđida.

(Beta)

