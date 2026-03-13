Loren Džejms produžila ugovor sa Čelsijem do 2030. godine

Fudbalerka Čelsija Loren Džejms produžila je danas ugovor do 2030. godine, istog dana kada je i njen brat produžio saradnju sa tim londonskim klubom do 2032. godine.

Loren Džejms je imala ugovor do 2027. godine, ali će sada ostati na Stamford Bridžu do 2030.

Ona je došla u klupsku akademiju uzrasta od 10 do 14 godina, zatim je prešla u omladinski tim Arsenala, za koji je debitovala 2017. godine. Posle toga je igrala za Mančester junajted, a u Čelsi se vratila 2021.

Za Čelsi je odigrala 105 utakmica, postigla 31 gol i osvojila četiri šampionske titule, tri FA kupa i Liga kup.

„Presrećna sam što sam potpisala novi ugovor sa Čelsijem. To je moj klub odmalena i zadovoljna sam što sam produžila saradnju. Jedva čekam da napravim nove uspomene, nadam se novim uspesima i osvajanju novih trofeja sa ovim neverovatnim klubom“, navela je Džejms, preneo je Skaj.

Njen brat Ris Džejms produžio je danas ugovor sa Čelsijem na još šest godina, do 2032.

Njegov stari ugovor istekao bi 2028. godine.

(Beta)

