Los Anđeles Klipersi pobedili Šarlot uz 55 poena Hardena, Bogdanović bez minuta

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su večeras na gostujućem terenu Šarlot 131:116 (38:30, 24:27, 34:25, 35:34), i prekinuli niz od tri uzastopna poraza u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Džejms Harden sa 55 poena, uz sedam asistencija. Ivica Zubac je dodao 18 poena, devet skokova i šest asistencija, Kobi Sanders i Bruk Lopes su postigli po 11 poena, dok je Džon Kolins upisao 10 poena i sedam skokova.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.

U ekipi Šarlota najefikasniji je bio Kon Nupel sa 26 poena. Brendon Miler je dodao 21 poen, Majls Bridžis je upisao 19 poena, dok su po 18 poena postigli Kolin Sekston i Lamelo Bol, koji je zabeležio i sedam asistencija.

Klipersi zauzimaju 11. mesto na tabeli Zapadne konferencije sa pet pobeda i 11 poraza, dok se Šarlot, nakon svog petog uzastopnog poraza, nalazi na 12. poziciji na Istoku sa skorom 4/12.

Oba kluba će u narednoj utakmici igrati na gostujućem terenu, Klipersi protiv Klivlenda, a Šarlot protiv Atlante.

(Beta)

