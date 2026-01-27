Los Anđeles Lejkersi pobedili Čikago, 46 poena Dončića

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu Čikago 129:118, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Lejkerse je do pobede predvodio slovenački reprezentativac Luka Dončić sa 46 poena, 11 asistencija i sedam skokova, a pratili su ga Lebron Džejms sa 24 i Rui Hačimura sa 23 poena.

Kod Čikaga najefikasniji su bili Kobi Vajt sa 23 poena i Ajo Dosunmu sa 20, a istakao se i Nikola Vučević sa 18 poena i 11 skokova.

Lejkersi su u jednom trenutku imali i 20 poena prednosti, ali se Čikago vratio na 81:80 posle dva pogođena slobodna bacanja Nikole Vučevića na 6:42 pre kraja treće četvrtine. Ipak, Markus Smart je uzvratio trojkom, Dončić je potom pogodio dva slobodna bacanja, a Hačimura trojku za 89:80.

Dončić je do kraja treće deonice pogodio još jednu trojku i slobodno bacanje, pa je Los Anđeles u poslednju četvrtinu ušao sa vođstvom 104:89. Slovenački as je u trećoj četvrtini ubacio čak 20 poena uz šut 6/9.

Lejkersi su meč završili sa 56 odsto šuta iz igre (46/82), uključujući 16/33 za tri poena i tako prekinuli niz Čikaga od četiri vezane pobede.

Lejkersi su peti u Zapadnoj konferenciji sa 28 pobeda i 17 poraza, a Čikago je deveti u Istočnoj konferenciji sa skorom 23/23.

Košarkaši Hjustona su na svom terenu pobedili Memfis 108:99, a do pobede su ih predvodili Alperen Šengun i Kevin Durent sa po 33 poena.

Hjuston je uoči poslednje četvrtine gubio poen razlike, ali je serijom 21:9 u prvih sedam minuta završnog perioda prelomio meč i upisao petu pobedu u poslednjih šest utakmica.

Šengun je odigrao izuzetno efikasno, pogodivši svih sedam šuteva iz igre u prvom poluvremenu, dok je meč završio sa učinkom 15/17 iz igre, uz devet skokova i šest asistencija.

Kod Memfisa su najefikasniji bili Džeren Džekson Džunior i Santi Aldama sa po 17 poena. Dži-Dži Džekson dodao je 14, Džejlen Vels 12, a Kentavijus Koldvel-Poup 11 poena.

Obe ekipe su imale problema sa šutem u prvom poluvremenu. Memfis je imao 37 odsto šut iz igre (21/57), uz 21 odsto za tri poena (4/19), ali su na poluvremenu vodili 54:51. Hjuston je bio tek nešto precizniji sa 39 odsto iz igre (20/51) i 20 odsto za tri poena (5/20).

Pri rezultatu 77:76 za Memfis na početku poslednje četvrtine, Hjuston je napravio seriju 12:2 i preuzeo kontrolu nad utakmicom. Memfis je u završnici uspeo da smanje zaostatak, ali nije uspeo da ugrozi pobedu domaćih.

Memfis je igrao bez Dža Moranta, dvostrukog Ol-stara, koji će pauzirati najmanje tri nedelje zbog istegnuća ligamenta levog lakta. Morant se povredio u sredu tokom poraza od Atlante.

Hjustona je četvrti u Zapadnoj konferenciji sa skorom 28/16, a Memfis je na 12. mestu u istoj konferenciji sa 18/26.

Rezultati ostalih utakmica:

Šarlot – Filadelfija 130:93

Klivlend – Orlando 114:98

Boston – Portland 102:94

Minesota – Golden Stejt 108:83

