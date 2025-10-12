Lovernj nastavlja karijeru u Kuvajtu

Francuski košarkaš Žofri Lovernj novi je igrač Sportinga iz Kuvajta.

Vest o transferu objavio je danas na mreži X njegov menadžer Miško Ražnatović.

Lovernj je prošle sezone igrao za Asvel i spekulisalo se da bi mogao da se vrati u Partizan, čiji je bio kapiten i gde je igrao od 2012. do 2014 i osvojio ABA ligu i dve titule u srpskom prvenstvu.

Lovernj je prošle sezone u 19 utakmica u Evroligi u proseku postizao 11,3 poena, uz 4,9 skokova.

Francuski 33-godišnji centar igrao je između ostalih za Partizan, Valensiju, Fenerbahče, Žalgiris, a u NBA ligi za Denver, Oklahomu, Čikago i San Antonio.

(Beta)

