Lozana pobedila Fjorentinu, Jović golom u nadoknadi doveo atinski AEK do trećeg mesta LK

Fudbaleri Lozane plasirali su se večeras u šesnaestinu finala Lige konferencija, pošto su na svom terenu pobedili Fjorentinu sa 1:0, u utakmici poslednjeg, šestog kola ligaške faze.

Pobednički gol za švajcarski tim postigao je Gabrijel Sigua u 59. minutu.

Lozana je ligašku fazu završila na devetom mestu, tik ispod pozicije koja vodi direktno u osminu finala, sa 11 bodova, dok Fjorentina sa 15. mesta (devet bodova) ide u šesnaestinu finala.

Kristal Palas i finski KuPS odigrali su u Londonu nerešeno 2:2.

Englesku ekipu je u vođstvo doveo Krisantus Uče u petom minutu, da bi gosti preokrenuli golovima Pjotra Pažišeka u 50. i Ibrahima Sisea u 53. minutu.

Od 73. minuta finski tim igrao je sa igračem manje, pošto je crveni karton dobio Klinton Antvi, a Kristal Palas je brojčanu prednost iskoristio tri minuta kasnije i preko Džastina Devenija stigao do boda.

Kristal Palas je u šesnaestinu finala prošao kao 10. sa 10 bodova, dok je KuPS plasman u nokaut fazu izborio sa 21. mesta (sedam bodova).

Strazbur je na svom terenu savladao islandski Brejdablik sa 3:1, čime je francuski tim osigurao prvo mesto nakon ligaške faze.

Domaća ekipa je do prednosti stigla u 11. minutu, kada se u strelce upisao Sebastijan Nanasi, a izjednačenje gostima doneo je Hoskuldur Gunlaugson u 37. minutu.

Pobedu Strazburu doneli su Martijal Godo u 80. i Hulio Ensiso u četvrtom minutu nadoknade.

Strazbur je ligašku fazu završio na prvom mestu sa 16 bodova, a Brejdablik ostaje bez plasmana dalje i završava na 30. mestu sa pet bodova.

AEK iz Atine je na svom terenu pobedio Univerzitateu iz Krajove sa 3:2, a odlučujući gol postigao je srpski fudbaler Luka Jović u 15. minutu nadoknade sa penala.

Grčki tim je ovim trijumfom stigao do trećeg mesta u Ligi konferencija sa 13 bodova, dok je rumunska ekipa ispala iz daljeg takmičenja, završivši na 25. mestu sa sedam bodova.

Pored Strazbura i atinskog AEK-a plasman u osminu finala Lige konferencija izborile su i ekipe Rakova, Sparte iz Praga, Rajo Valjekana, Šahtjora, Majnca i AEK-a iz Larnake.

Plasman u šesnaestinu finala izborili su još Leh, Samsunspor, Celje, AZ Alkmar, Rijeka, Jagjelonija, Omonija, Noa, Drita, Škendija, Zrinjski i Sigma Olomuc.

Žreb nokaut faze Lige konferencija na programu je 16. januara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com