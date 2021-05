Lučić: Petorka EL najveći individualni uspeh u karijeri

MINHEN – Izbor u najbolju petorku Evrolige sigurno je do sada najveći individualni uspeh u mojoj karijeri, a posebno mi je drago što je ovo potvrda da sam pomogao ekipi u dobrim igrama ove sezone, rekao je košarkaš Bajerna Vladimir Lučić.

U izboru navijača, medija, trenera i kapitena, srpski reprezentataivac u ponedeljak je uvršten u najbolju petorku elitnog evropskog takmičenja, a dan ranije sa Bajernom je osvojio Kup Nemačke i proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP).

„Ponedeljak mi je bio praktično bio prvi slobodan dan posle tog turnira i finala Kupa. Javio mi se veliki broj ljudi da mi čestita, iz tog razloga nisam uspeo ni svima vama novinarima da se javim na vreme, pošto sam sada u centru pažnje. Odabir u najbolju petorku Evrolige sigurno je do sada najveći individualni uspeh u mojoj karijeri. Posebno mi je drago što je ovo potvrda da sam pomogao ekipi u dobrim igrama i rezultatima koje smo napravili u dosadašnjem toku sezone, u Evroligi, broju pobeda, koje smo imali i igri koju smo prikazali protiv ekipa koje su ostale iza nas, kao i načinu na koji smo se borili i izgubili tu petu utakmicu“, rekao je Lučić u razgovoru za Tanjug.

Lučić je prosečno beležio 13.6 poena i 4.8 skokova i bio je jedan od najvažnijih igrača Bajerna, koji je takmičenje završio u četvrtfinalu Evrolige porazom od Armanija.

Tokom sezone krilni košarkaš dva puta je dobio priznanje za najboljeg igrača nedelje u EL.

„Nikada previše ne pratim svoje individulane statističke učinke i nisam neko ko prema tome meri svoju igru ili igru bilo kog drugog igrača. Sigurno da jeste bitan segment sporta i košarke, ali ne smatram da je ključna, posebno ne ljudima koji su razumeju i prate košarku. U utorak sam saznao da je ovo prva godina u kojoj su za petroku glasali navijači, treneri, kapiteni i iz tog razloga mi je još više drago. Nisam znao koji je uslov za glasanje, da li se gledaju čisti statistički parametri ili igre ekipe i nisam znao šta da očekujem“, ističe Lučić.

Uz ime Vladimira Lučića uvek idu borbrenost i požrtvovanost, a igrač Bajerna pokušao je da objasni šta je to što ga je ovo sezone učinilo još boljim i „drugačijim“.

„U poslednje tri godine, otkad sam se vratio u Evroligu sa Bajernom, igram na ovom ili sličnom nivou. Možda je napadački učinak malo bolji, ali i uloga u ekipi i sistem koji je nametnut ove godine, doveli su do toga. Ne mislim da se bilo šta drugo promenilo, moguće da je to što sam u zrelim košarkaškim godinama. Odigrao sam veliki broj utakmica i možda je i u tome razlog što su se ove sezone mnogo stvari namestile. To je uvek bitno i u sportu i u životu“, kaže 31-godišnji Lučić.

Ekipa Andree Trinkijerija, najprijatnije iznenađenje Evrolige, odličnu sezonu za sada je krunisala trofejom Kupa Nemačke, pošto je u finalu pobedila Albu 85:79.

„Posebno drago da smo osvojili Kup, da na kraju iza nas ne ostane uspešna sezona bez osvojenog trofeja. U ovom momentu ovo je važan trofej za nas kao ekipu, da pred sam početak plej-ofa nemačke lige podignemo moral. Na ovoliki broj utakmica, treninga i velikih rezultata, gde smo se psihički istrošili, dobili smo neki dodatni motiv i samopouzdanje za poslednje takmičenje u sezoni. Za mene i ekipu bilo sjajno da završimo trijumfalno nemačko prvenstvo, što neće biti ni malo lako. Ako završimo sezonu sa dva osvojena trofeja, mislim da bi ova godina bila kompletna“, kaže MVP finalnog turnira nemačkog Kupa.

Nakon klupskih takmičenja, sledi i naporno leto sa reprezentacijom Srbije, koju krajem juna i početkom jula očekuju olimpijske kvalifikacije u Beogradu.

„Biće teško, veliki broj nas dolazi iz napronih sezona, praktično bez slobodnog dana. Nadam se da će se veliki broj igrača odazvati i doći u Beograd da igra na turniru, koji ako ne osvojimo nećemo ići na OI. Nezahvalno je pričati o bilo kakvim očekivanjima dok ne znamo koji će tim igrati, koliko će naših najboljih igrača iz NBA lige biti spremno da se odazove za kvalifikacije“, zaključio je Lučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.