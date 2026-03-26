Luis Hamilton: Nisam izgubio ono što sam imao

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 Luis Hamilton izjavio je danas, pred trku za Veliku nagradu Japana, da "nije izgubio ono što je imao", ali i dodao da njegov Ferari i dalje ima zaostatak za Mercedesom koji mora da smanji.

Hamilton prošle sezone nije pobedio ni u jednoj trci i nije se popeo na pobedničko postolje. Četiri puta se završio na četvrtom mestu.

To se promenilo na startu ove sezone, pošto je pre dve nedelje trku za Veliku nagradu Kine završio kao treći.

Rešio je da ignoriše kritičare.

„Samo ne dozvoljavam da sve te reči koje izlaze iz usta ljudi stanu na put saznanju ko sam zapravo i šta mogu da uradim. Nisam izgubio ono što sam imao“, rekao je Hamilton na konferenciji za novinare.

Mercedes je pobedio u prve dve trke ove sezone, po jednom Džordž Rasel i Kimi Antoneli, dok je Ferari drugi tim koji se izgleda dobro snašao sa novim pravilima u Formuli 1.

Hamiltonu je najvažnije da ove sezone ima bolid koji, kako je rekao, može da se bori za pobede.

Upitan da li uskoro i stiže njegova prva pobeda u Ferariju, Hamilton je uz osmeh odgovorio: „Korak po korak“.

„Trudimo se da nadogradimo ono što imamo u pogledu performansi, ali Mercedes je i dalje ispred. I dalje imamo zaostatak koji treba da smanjimo. Sigurno ćemo dati sve od sebe“, rekao je Hamilton.

Uprkos lošim rezultatima prošle sezone, Hamilton je nekoliko puta ponovio da nikada nije izgubio samopouzdanje.

„To je prirodan deo procesa kod sportiste. Proći ćete kroz takve sezone i, u nekim od najtežih vremena, jedna od najvažnijih stvari je povratak i to je ono što sam uradio ove godine“, rekao je Hamilton.

Trka za Veliku nagradu Japana na program je u nedelju.

(Beta)

