Luka Zidan pozvan u reprezentaciju Alžira

Golman Granade Luka Zidan, sin čuvenog fudbalera Zinedina Zidana, pozvan je danas prvi put u reprezentaciju Alžira za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Zidan, 27-godišnji golman, igrao je za omladinske selekcije Francuske, ali nije igrao za seniorski tim, i ima pravo da igra za Alžir zbog porodičnih veza njegovog oca.

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) pre dve nedelje je odobrila promenu državnog tima za Zidana, koji je odigrao dve utakmice za Real Madrid, kada je njegov otac bio trener.

Selektor Alžira Vladimir Petković uvrstio je Zidana u ekipu od 26 fudbalera za utakmice protiv Somalije 9. oktobra i Ugande pet dana kasnije.

Alžir je prvi u kvalifikacionoj Grupi G sa četiri boda prednosti i pobeda u jednoj od te dve utakmice obezbediće mu plasman na Mundijal sledećeg leta u SAD, Kanadi i Meksiku.

Reprezentacija Alžira do sada je četiri puta igrala na svetskim prvenstvima, a najbolji rezultat – plasman u osminu finala, ostvarila je u poslednjem učešću 2014. godine.

(Beta)

