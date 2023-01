Lukić uoči turnira regionalne lige u Šapcu: Cilj su tri pobede

KRAGUJEVAC – Kao i uvek ambicije su najviše, idemo na sve tri pobede. Očekuje nas jako težak i naporan raspored, sa tri utakmice u dva i po dana, ali to nije ništa novo za nas i pokušaćemo da izvučemo maksimum, izjavio je vaterpolista Radničkog iz Kragujevca Nikola Lukić uoči trećeg turnira regionalne lige u Šapcu.

Kragujevčani turnir otvaraju duelom sa domaćim Šapcem (četvrtak, 18.45 časova), zatim će u derbiju za prvo mesto neporaženih timova igrati sa Novim Beogradom (petak, 20.30), a zavesu će spustiti protiv zagrebačke Mladosti (subota, 11.30).

„Uprkos pobedama nad Šapcem u prethodna dva meča, na njihovom bazenu, očekujem jako tesnu i tešku borbu. Mi se umnogome pitamo i ako budemo pravi mislim da ćemo uspeti da pobedimo. Novi Beograd smo takođe dobili ove sezone, na njihovom bazenu i očekujem još jedan neizvestan derbi. Bliži nam se „fajnal-for“ Kupa, ekipe bruse formu za to takmičenje i mislim da će u ovom meču pokazati da su spremne. Turnir završavamo jutarnjim duelom sa Zagrepčanima, i znamo koliko su takvi mečevi neugodni protiv bilo kog rivala. Upravo smo sa njima odigrali jedan takav duel u Budvi prošle godine i tek u samoj završnici stigli do pobede. Nećemo dozvoliti da nam se to ponovo desi“, istakao je Lukić.

Radnički i Novi Beograd su trenutno na deobi prvog mesta, sa maksimalnim učinkom od 15 bodova, a prate ih Jug i splitski Jadran sa po 12, dok Crvena zvezda i Mladost imaju po devet.

