Luzan: Španija će biti domaćin finala Svetskog prvenstva 2030. godine

Finale Svetskog prvenstva u fudbalu 2030. godine biće odigrano u Španiji, naveo je danas predsednik Fudbalskog saveza Španije Rafael Luzan.

„Španija je tokom godina dokazala svoje organizacione kapacitete. Biće lider Svetskog prvenstva 2030. godine, a finale tog Svetskog prvenstva biće održano ovde“, naveo je Luzan, a preneo Bi-Bi-Si (BBC).

Svetsko prvenstvo 2030. godine biće održano u Španiji, Portugalu i Maroku, dok će prve tri utakmice tog turnira biti odigrane u Urugvaju, Argentini i Paragvaju.

Maroko je takođe izrazio želju da bude domaćin finala Svetskog prvenstva, a BBC je pitao Međunarodnu fudbalsku federaciju (Fifa), kao i fudbalske saveze Maroka i Portugala, za komentar povodom Luzanove izjave.

(Beta)

