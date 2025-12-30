Majami bolji od Denvera, dobra partija Jovića

Košarkaši Denvera izgubili su prošle noći u gostima od Majamija sa 147:123 u NBA ligi, a utakmica je ostala u senci povrede srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić se povredio u samom finišu prvog poluvremena kada mu je saigrač Spenser Džons zgazio je na nogu. Odmah se uhvatio za koleno nakon čega je šepajući napustio parket.

Nije bio na terenu u drugom poluvremenu, a rezultati magnetne rezonance će pokazati o kakvoj je tačno povredi reč.

Do povrede, Jokić je igrao još jednu sjajnu utakmicu pošto je u prvom poluvremenu upisao 21 poen, osam asistencija i pet skokova.

Ekipe su na poluvremenu bile izjednačene 63:63, ali je Majami potom u trećoj četvrtini postigao 47 poena i preuzeo poptunu kontrolu nad utakmicom.

Majami je do pobede vodio Norman Pauel sa 25 poena, srpski košarkaš Nikola Jović koji je odigrao dobru utakmicu pošto je upisao 22 poena, pet asistencija i četiri skoka, dok je Haime Hakez dodao 20 poena i 11 asistencija.

Košarkaši Toronta su prevazišli zaostatak od 21 poena i na kraju slavili na svom parketu protiv Orlanda sa 107:106.

Najefikasniji u timu Darka Rajakovića bio je Džamal Šed sa 19, Brendon Ingram je dodao 17, a Grejdi Dik 15 poena. Na drugoj strani je najbolji bi Entoni Blek sa 27 ubačenih poena.

Košarkaši Finiksa su u gostima bili bolji od Vašingtona sa 115:101 i tako upisali četvrtu pobedu u nizu.

Sanse su do pobede vodili Dilon Bruks sa 26 i Kolin Gilespi sa 25 poena, dok je u timu Vašingtona najefikasniji bio Tre Džonson sa 24 poena. Srpski košarkaš u redovima Vašingtona Tristan Vukčević nije igrao.

Rezultati noćas odigrani utakmica:

Vašington – Finiks 101:115

Šarlot – Milvoki 113:123

Bruklin – Golden Stejt 107:120

Majami – Denver 147:123

Toronto – Orlando 107:106

Čikago – Minesota 101:136

Hjuston – Indijana 126:119

Nju Orleans – Njujork 125:130

Oklahoma – Atlanta 140:129

San Antonio – Klivlend 101:113

Portland – Dalas 125:122

(Beta)

