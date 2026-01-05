Majami bolji od Nju Orleansa, dobra partija Jovića

Košarkaši Majamija pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Nju Orleansa sa 125:106 u NBA ligi, uz dobru partiju srpskog igrača Nikole Jovića.

Najefikasniji u redovima Majamija bio je Norman Pauel koji je ubacio 34 poena, uz devet trojki, a najbolje ga je pratio Jović koji je utakmicu završio sa 19 poena, šest skokova i tri asistencije.

U redovima Nju Orleansa, koji je upisao sedmi poraz u nizu, najbolji je bio Trej Marfi sa 27 poena.

Košarkaši Denvera su, bez povređenog Nikole Jokića, izgubili na gostovanju Bruklinu sa 127:115.

Bruklin, koji je prekinuo niz od tri poraza, do pobede je vodio Majkl Porter sa 27 poena i 11 skokova, dok je Noa Klauni dodao 22 poena. Kod Denvera, bolji od ostalih bio je Džamal Marej sa 27 poena, dok je Tim Hardevej ubacio poen manje.

Minesota je u gostima bila ubedljiva protiv Vašingtona sa 141:115.

Entoni Edvards je sa 35 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu, dok je Džulijus Rendl dodao 22. Na drugoj strani, Si Džej Mekolum je predvodio Vašington, dok je srpaki košarkaš Tristan Vukčević upisao osam poena i po dva skoka i asistencije.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su na svom terenu slavili protiv Memfisa sa 120:114, predvođeni Lukom Dončićem koji je upisao 36 poena uz devet skokova i osam asistencija.

Lebron Džejms je pobedi Lejkersa doprineo sa 26 poena i deset asistencija, a isti broj poena postigao je i Džejk Laravija. U poraženom timu najefikasniji je bio Džejlen Vels sa 23 poena.

Finiks je na svom terenu pobedio Oklahomu sa 108:105 trojkom Devina Bukera sekund pre kraja, dok je Milvoki kao gost slavio protiv Sakramenta sa 115:98 uz 37 poena Janisa Adetokunba.

(Beta)

