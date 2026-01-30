Majami pobedio Čikago uz osam poena Jovića, Fleg postigao 49 poena u porazu Dalasa

Košarkaši Majamija pobedili su u noći između četvrtka i petka Čikago 116:113 i naneli mu treći uzastopni poraz u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Majami su predvodili Norman Pauel sa 21 poenom, Bem Adebajo sa 20 poena i 12 skokova i Hajme Hakes sa 19 poena, 10 skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte. Srpski košarkaš Nikola Jović pobedi je doprineo sa osam poena i četiri skoka.

U ekipi Čikaga Ajo Dosunmu bio je najefikasniji sa 23 poena uz sedam skokova i pet asistencija, Matas Buzelis postigao je 16 poena uz devet skokova, a Nikola Vučević 15 poena uz 10 skokova.

Košarkaši Denvera pobedili su Bruklin 107:103 i naneli mu sedmi uzastopni poraz. Nagetse je predvodio Džamal Marej sa 27 poena, od kojih je postigao devet u poslednjih dva minuta i 26 sekundi.

Tim Hardavej dodao je 25 poena i osam skokova, Pejton Votson 19 poena, a Jonas Valančijunas 12 poena uz devet skokova za Nagetse, koji su prekinuli niz od tri poraza na domaćem terenu.

U ekipi Bruklina Majkl Porter je protiv svog bivšeg kluba postigao 38 poena uz 10 skokova i tri asistencije. On je šest sezona proveo u Nagetsima sa kojima je osvojio titulu 2023. godine, a prošlog leta je trejdovan u Bruklin. Denver je na prvom tajm-autu pustio video snimak u njegovu čast, a navijači su ga pozdravili ovacijama.

U njegovom timu Terans Man postigao je 12 poena uz šest asistencija, a Nik Klekston imao je 10 poena, osam skokova i sedam asistencija.

Košarkaši Šarlota pobedili su Dalas 123:121 i ostvarili petu uzastopnu pobedu. Pobedu Hornetsima doneo je Kon Knipel sa dva slobodna bacanja 4,1 sekundu pre kraja. On je utakmicu završio rekordom karijere od 34 poena, Brendon Miler postigao je 23 poena uz šest skokova, a Lamelo Bol 22 poena uz devet asistencija. Majls Bridžis dodao je 17 poena, osa, skokova i osam asistencija.

U ekipi Dalasa 19-godišnji Kuper Fleg postigao je 49 poena uz 10 skokova i tri asistencije. On je oborio rekord NBA lige po broju poena koji je postigao tinejdžer. Prethodni rekord držao je Klif Robinson koji je kao 19-godišnjak postigao 45 poena u utakmici protiv Nju Džersija 9. marta 1980. godine.

Klej Tompson dodao je 16 poena, Brendon Vilijams 15 poena i šest asistencija, a Pi Džej Vašington 14 poena i devet skokova.

Košarkaši Minesote pobedili su Oklahomu 123:111 i ostavrili treću uzastopnu pobedu. Entoni Edvards predvodio je Minesotu sa 26 poena, pet skokova i pet asistencija, a Džejden Mekdenijels imao je 21 poen, četiri skoka i četiri asistencije.

Naz Rid 18 poena i sedam skokova, a Rudi Gober 14 poena i 11 skokova za Minesotu, koja je ubacila 22 trojke.

U ekipi Oklahome, koja je ostala najbolja ekipa lige sa 38 pobeda i 11 poraza, najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 30 poena uz osam asistencija i šest skokova. Čet Holmgren dodao je 15 poena, a Kejson Volas 13 poena.

U ostalim utakmicama Finiks je uz 40 poena Dilona Bruksa pobedio Detroit 114:96, a Vašington je pobedio Milvoki 109:99.

Hjuston je pobedio Atlantu 104:86, dok je Filadelfija uz 40 poena Tajrisa Maksija pobedila Sakramento 113:111.

(Beta)

