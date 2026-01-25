Majami pobedio Jutu uz 23 poena Jovića, Čikago povukao dres Derika Rouza

Košarkaši Majamija pobedili su noćas Jutu 147:116 i naneli joj šesti poraz u poslednjih sedam utakmica u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Majami su predvodili Bem Adebajo sa 26 poena i 15 skokova i srpski košarkaš Nikola Jović sa 23 poena i tri skoka. Pele Larson pobedi je doprineo sa 20 poena, a Endru Vigins sa 17 poena, šest skokova i šest asistencija.

U ekipi Jute Brajs Sensabo bio je najefikasniji sa 23 poena, a Kejonte Džordž postigao je 19 poena uz pet skokova. Jusuf Nurkić utakmicu je završio sa 17 poena, 12 asistencija i 10 skokova, što je bio njegov treći uzastopni tripl-dabl.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su Dalas 116:110 i prekinuli njegov niz od četiri pobede. Lejkerse je protiv svog bivšeg kluba predvodio Luka Dončić sa 33 poena, 11 asistencija i osam skokova. To je drugi put da slovenački košarkaš igra u Dalasu, odakle je pre gotovo godinu dana iznenađujuće trejdovan u Los Anđeles. Dončić ima sve četiri pobede protiv Dalasa.

Lejkersi su nadoknadili 15 poena zaostatka u poslednjoj četvrtini, u kojoj je Lebron Džejms postigao 11 od ukupno 17 poena. Rui Hatimura dodao je 17 poena i osam skokova, a Markus Smart 13 poena i sedam skokova.

U ekipi Dalasa Maks Kristi postigao je 24 poena, Nadži Maršal 21 poen uz 11 skokova, a Brendon Vilijams 20 poena.

Košarkaši Čikaga pobedili su Boston 114:111, u noći kada su povukli iz upotrebe dres Derika Rouza. Pobedu Bulsima doneo je Kevin Huerter trojkom u poslednjim trenucima. On je utakmicu završio sa 12 poena i šest skokova.

Osmorica igrača Čikaga postigla su dvocifreni broj poena, a najefikasniji su bili Kobi Vajt sa 22 poena uz sedam skokova, Nikola Vučević sa 16 poena uz sedam skokova i šest asistencija i Džejlen Smit sa 14 poena i devet skokova.

U ekipi Bostona Džejlen Braun postigao je 33 poena uz osam skokova i pet asistencija, Anferni Simons dodao je 21 poen, pet asistencija i četiri skoka, a Derik Vajt 15 poena, sedam skokova i sedam asistencija.

Bulsi su povukli pod svodove arene dres sa brojem jedan Derika Rouza, pored dresova legendi NBA lige Majkla Džordana, Skotija Pipena, Džerija Slouna i Boba Lava.

U ostalim utakmicama Klivlend je pobedio Orlando 119:105, dok je Njujork pobedio Filadelfiju 112:109 i ostvario drugu uzastopnu pobedu.

(Beta)

