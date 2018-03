Majdov najbolji sportista, a Dabetićova sportistkinja Zvezde

Džudista i reprezentativac Srbije Nemanja Majdov proglašen je danas za najboljeg sportistu Sportskog društva Crvene zvezde u prethodnoj godini, dok je kik-bokserka Diana Dabetić proglašena za najbolju sportistkinju.

Za najbolji klub u prethodnoj godini proglašeni su košarkaši, dok je fudbalski dobio specijalno priznanje za plasman u grupnu fazu Lige Evrope, kao i za plasman medju 32 najbolja kluba u tom takmičenju.

Nagradu je u ime kluba primio generalni direktor Zvezdan Terzić, koji se tom prilikom zahvalio i rekao da je priznanje dodatni stimulans da FK Crvena zvezda bude još bolji.

Nagradu „crveno-belo srce“ dobio je trener fudbalskog kluba Vladan Milojević za sve učinjeno u prethodnom periodu, ostvarene rezultate i atmosferu koju je stvorio kako medju igračima, tako i u celom klubu.

Nagradu za životno delo dobila je četvrta Zvezdina zvezda Vladimir Petrović Pižon. Njemu je priznanje uručio treća Zvezdina zvezda Dragan Džajić.Nagrade su dodeljene u Mediju centru stadiona „Rajko Mitić“ povodom 73 godine Sportskog društva Crvena zvezda.

„Želim da svim Zvezdašima čestitam 73. rodjendan, da u ime svih Zvezdaša čestitam nosiocima nagrada na rezultatima koji su obeležili 73. godinu postojanja Crvene zvezde. Prošle godine su slavu Crvene zvezde prenosili i u Evropu i svet. Fascinantno je šta sve Zvezda ostvaruje za ovih 73 godina. Prethodne godine smo osvojili 37 nacionalnih titula, 19 u seiorskoj i 18 u mladjim kategorijama. Imamo i dva svetska prvaka, i svaka generacija i svaka naša godina je donosila poseban rezultat. Zvezda je svetlo koje se ne gasi, koje obasjava ne samo nas u Srbiji, već povremeno i ceo svet, i prenosi slavu ne samo naših sportista nego i našeg naroda i naše države. Zato hvala svima, živela Zvezda, živela Srbija“, rekao je predsednik SD Zvezde Petar Škundrić.

Dogadjaju je prisustvovao veliki broj proslavljenih sportista svih sportskih sekcija Crvene zvezde, mnogobrojne legende crveno-belih boja.

Zvezdi su rodjendan čestitali i mnogobrojni veliki, do sada već nagradjivani sportisti, i to putem video čestitke koja je emitovana tokom same manifestacije – Vladimir Cvetković, Goran Bunjevčević, Nemanja Vidić i Marko Pantelić.

(Beta)