Majdov posle osvajanja bronze: Iznenađen sam i oduševljen

TOKIO – Reprezentativac Srbije u džudou Nemanja Majdov, posle osvajanja bronzane medalju u kategoriji do 90 kilograma na Svetskom prvenstvu u Japanu, rekao je da se oseća sjajno i iznenađeno.

Manje od dva meseca posle operacije ukrštenih ligamenata, Majdov je u Tokiju došao do druge svetske medalje, nakon zlatnog odličja u Budimpešti pre dve godine.

„Osećam se super, sjajno. Ovo je za mene bronza koja sija kao zlato. Možda i sjajnija posle one u Budimpešti 2017. naročito imajući u vidu šta sam sve prošao u protekla dva meseca. Imao sam operaciju kolena i tek sam krenuo u oporavak. Rizik je bio da uopšte učestvujem, a želeo sam da uzmem bodove bar za jednu pobedu, jer su to veoma važni poeni za Olimpijske igre“, rekao je Majdov.

On je istakao da je iznenađen osvajanjem medalje, jer je kako kaže, bez treninga i sa „jednom nogom“ uspeo da se popne na treći stepenik na pobedničkom postolju.

„Išli smo meč po meč i došli do drugog svetskog odličja. Imam 23 godine i druga svetsku medalju. Sigurno sam oduševljen i sam sam iznenađen jer sam bez treninga i sa jednom nogom, uspeo da dođem do odličja. Nisam koristio ni jednu tehniku koja bi uključivala upotrebu ove noge, ali i to je bilo dovoljno. Drago mi je što sam se danas borio za Srbiju, za Republiku Srpsku, za Kosovo i za sve Srbe na planeti i što ja uvek kažem „Ne damo te zemljo, Dušanova““, zaključio Majdov.

(Tanjug)