Majk nije više košarkaš Partizana

Košarkaški klub Partizan i igrač Ajzea Majk su danas sporazumno raskinuli ugovor.

„Ajzea, hvala ti na svemu što smo zajedno proživeli u prethodnih godinu dana! Ostaćeš zauvek deo crno-bele porodice“, piše u objavi Partizana na društvenoj mreži X.

Majk (28) je u Partizan došao pred početak sezone 2024/25, u kojoj je sa crno-belima osvojio titule u ABA ligi i državnom prvenstvu a u Evroligi u proseku beležio 3,9 poena i 2,4 skoka.

Kanadski krilni centar je u Partizan stigao iz francuskog Burga, za koji je igrao kad je u sezoni 2023/24 bio izabran u idealnu petorku Evrokupa.

(Beta)

