Majkl Kerik blizu klupe Mančester junajteda

Kerik je danas viđen kako dolazi u trening-centar u Karingtonu i očekuje se da potpiše ugovor do kraja sezone, prenosi izvor upoznat sa situacijom, koji je govorio za AP pod uslovom anonimnosti jer imenovanje još nije zvanično potvrđeno.

Nekadašnji vezista, koji je sa Junajtedom osvojio pet titula Premijer lige i Ligu šampiona, dolazi nakon odlaska Rubena Amorima, koji je smenjen prošle nedelje posle 14 meseci na klupi. U Kerikov stručni štab uključiće se i bivši pomoćnik selektora Engleske Stiv Holand.

Kerik je već imao kratku, ali uspešnu epizodu kao privremeni trener Junajteda 2021. godine, kada je posle otkaza Oleu Gunaru Solskjeru ostao neporažen u tri utakmice. Ovog puta izabran je ispred Solskjera, koji je takođe bio među kandidatima.

Njegovo jedino samostalno trenersko iskustvo bilo je u Midlzborou (2022–2025), gde nije uspeo da izbori plasman u Premijer ligu.

Junajted imenovanjem Kerika na kratki rok dobija vreme da pronađe trajno rešenje, dok je prioritet obezbeđivanje plasmana u Ligu šampiona. Klub je ispao u trećem kolu FA kupa od Brajtona, već je eliminisan iz Liga kupa porazom od četvrtoligaša Grimzbija, a trenutno zauzima sedmo mesto u Premijer ligi.

Bivši napadač Junajteda Vejn Runi izjavio je da Kerik ima autoritet u svlačionici.

„Majkl je veoma pametna osoba i prošli put je uradio odličan posao“, rekao je Runi.

Kerik će imati težak početak mandata, u subotu dočekuje Mančester siti, a narednog vikenda gostuje Arsenalu.

Malo je verovatno da će Kerik ostati na klupi i nakon završetka sezone, dok rukovodstvo kluba traži sedmog stalnog menadžera od odlaska Aleksa Fergusona 2013. godine. Amorim je poslednji u nizu trenera koji nisu uspeli da vrate klub na vrh engleskog fudbala.

Kerik je bio deo jedne od najboljih Fergusnovih generacija i sa Junajtedom je osvojio 12 velikih trofeja za 12 godina, uključujući duplu krunu Premijer lige i Lige šampiona 2008. godine.

(Beta)

