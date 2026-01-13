Majkl Kerik trener Mančester junajteda do kraja sezone

„Majkl je odličan trener i tačno zna šta je potrebno za pobedu u Mančester junajtedu. Spreman je da vodi našu talentovanu i odlučnu grupu igrača do kraja sezone dok nastavljamo da gradimo klub ka redovnom i kontinuiranom uspehu“, naveo je direktor fudbala Mančester junajteda Džejson Vilkoks, a preneo sajt kluba.

Kerik je na poziciji trenera Mančester junajteda zamenio Rubena Amorima, koji je smenjen 5. januara.

Poslednji klub u kom je Kerik radio bio je Midlsbro, čiju ekipu je vodio od oktobra 2022. do juna 2025. godine, a privremeni trener Mančester junajteda bio je i u sezoni 2021/22, nakon smene Ole Gunara Solšera.

„Imati odgovornost da vodim ekipu Mančester junajteda je čast. Znam šta je potrebno da bi se ovde uspelo, moj fokus je sada na tome da pomognem igračima da dostignu standarde koje očekujemo u ovom neverovatnom klubu, za koji znamo da je ova grupa više nego sposobna da proizvede. Već sam radio sa brojnim igračima i očigledno sam nastavio pažljivo da pratim tim poslednjih godina, imam potpuno poverenje u njihov talenat, posvećenost i sposobnost da budu uspešni ovde“, rekao je Kerik.

Mančester junajted je sedmi na tabeli Premijer lige sa 32 boda.

„Još uvek ima mnogo toga za šta treba da se borimo ove sezone, spremni smo da okupimo sve i pružimo navijačima predstave koje njihova verna podrška zaslužuje“, dodao je Kerik.

Vršilac dužnosti trenera Mančester junajteda nakon smene Amorima Deren Flečer ostaće u klubu kao trener selekcije do 18 godina, dok će u Kerikovom stručnom štabu biti Stiv Holand, Džonatan Vudgejt, Trevis Binion, Džoni Evans i Kreg Moson.

(Beta)

