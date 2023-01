Majstorović: Gde god idemo cilj je zlato, jedva čekamo Pariz

BEOGRAD- Na koji god turnir da idemo, s obzirom na to da smo najuspešnija reprezentacija u istoriji ovog sporta, nama je uvek cilj da donesemo kući zlatnu medalju, izjavio je kapiten basket 3X3 reprezentacije Srbije Dejan Majstorović.

Basketaši Srbije u godini iza nas osvojili su evropsku i svetsku titulu u proglašeni za najbolju mušku ekipu u 2022. godini u izboru Olimpijskog komiteta Srbije.

„Iskreno, zbog uspeha koje smo imali ove godine očekivao sam ovu nagradu. Malo mi je draže svetsko zlato, zbog značaja takmičenja i pritiska koji smo imali, jer smo došli sa dva nova igrača i fenomenalnog načina na koji smo ga uzeli“, rekao je Majstorović.

Pred Evropsko prvenstvo bili smo opušteniji, puni samopouzdanja i znali smo da idemo do kraja, dodao je on.

„Sledeće godine isto imamo Svetsko i Evropsko prvenstvo i nadamo se najsjajnijim medaljama. Pre godinu dana smo se „opekli“ u Tokiju, gde smo uzeli samo bronzu. Nadamo se većem uspehu na Olimpijskim igrama u Parizu“, poručio je Majstorović.

(Tanjug)

