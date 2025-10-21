Makabi iz Tel Aviva odbio ulaznice za utakmicu protiv Aston Vile u Birmingemu

Fudbalski klub Makabi iz Tel Aviva saopštio je da će odbiti ulaznice koje mu budu ponuđene za utakmicu protiv Aston Vile u Ligi Evropa, bez obzira na pozive gradu Birmingemu da poništi zabranu i dozvoli izraelskim navijačima dolazak.

Makabi je kasno sinoć u saopštenju na društvenim mrežama pozdravio pozive da se ukine zabrana, ali je naveo da je najvažnija bezbednost njegovih navijača.

„Dobrobit i bezbednost naših navijača su najvažniji, a iz teško naučenih lekcija doneli smo odluku da odbijemo svaku ponudu za dodelu ulaznica u ime gostujućih navijača“, navodi se u saopštenju kluba.

Britanska policija je prošle nedelje duel Aston Vile i Makabija 6. novembra na Vila Parku proglasila utakmicom visokog rizika, na osnovu prethodih incidenata i nasilnih sukoba i prekršaja iz mržnje koji su se dogodili prošle godine na utakmici Ajaksa i Makabija iz Tel Aviva u Amsterdamu.

Zbog toga je zabranjen dolazak navijačima Makabija na utakmicu u Birmingem.

U Britaniji su mnogi kritikovali takvu odluku, uključujući i premijera Kira Starmera, koji je rekao da je to pogrešno.

Zabrane gostujućim navijačima nisu neuobičajene u evropskom fudbalu, ali se obično zasnivanju na istoriji nasilja između navijača ili rivalskih klubova, što sada nije slučaj.

Međutim, navijači Makabija su proteklih godinu dana bili u centru pažnje, posle nasilnih nereda u Amsterdamu kada je njihov klub igrao protiv Ajaksa u Ligi Evropa. Holandska policija uhapsila je 62 osobe zbog nereda, a pet osoba primljeno je u bolnicu.

Takođe, bilo je nereda i u gradskom derbiju Makabija i Hapoela u nedelju u izraelskom prvenstvu, pa je utakmica prekinuta.

Prošle sedmice u Udinama igrale su reprezentacije Italije i Izraela u kvalifikacijama za Svesko prvenstvo 2026. godine. Uoči utakmice održani su pro-palestinski protesti, obezbeđenje je bilo pojačao, uključujući i snajperiste na krovu stadiona.

Makabi je u saopštenju naveo da bi fudbal trebalo da spaja ljude, a ne da ih razdvaja.

„Igrali smo ključnu ulogu u promociji fudbalskog talenta širom sveta, bez obzira na rasu ili veroispovest. Naš prvi tim čine muslimanski, hrišćanski i jevrejski fudbaleri, a naša baza navijača takođe prevazilazi etničke i religiozne podele“, naveo je Makabi i dodao da je „naporno radio na iskorenjivanju rasizma unutar najekstremnijih elemenata navijačke baze“.

U saopštenju se navodi da je bilo kritičara koji su pokušali da „oklevetaju navijače Makabija“.

„Nadamo se da će se okolnosti promeniti i radujemo se što ćemo moći da igramo u Birmingemu u sportskom okruženju“, piše u saopštenju Makabija.

(Beta)

