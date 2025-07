Maksimović prešao iz Crvene zvezde u Lajpcig

Srpski fudbaler Andrija Maksimović prešao je danas iz Crvene zvezde u Lajpcig.

Lajpcig je u svom saopštenju naveo da je sa 18-godišnjim srpskim vezistom potpisao petogodišnji ugovor. Nijedan od ova dva kluba nisu navela vrednost transfera, ali su beogradski mediji preneli da je u pitanju suma od 14 miliona evra, uz bonuse.

„Veoma sam srećan što sam sada igrač Lajpciga. Klub se mnogo potrudio da me dovede i predstavio je jasan sportski plan koji me je odmah oduševio. Sada želim da doprinesem tome da zajedno sa navijačima proslavimo mnogo pobeda. Svakog dana ću vredno raditi sa timom da se to ostvari“, naveo je Maksimović, koji će u Lajpcigu nositi dres sa brojem 33, a preneo sajt nemačkog kluba.

Maksimović je ponikao u omladinskoj školi Crvene zvezde, za čiji prvi tim je debitovao u decembru 2023. godine.

Sa beogradskim crveno-belima, za koje je odigrao ukupno 41 utakmicu i postigao šest golova, je prošle sezone osvojio titule u državnom prvenstvom i nacionalnom kupu.

Za reprezentaciju Srbije je debitovao u oktobru prošle godine, i time postao najmlađi igrač koji je zabeležio nastup za selekciju Srbije, za koju je potom odigrao još sedam utakmica.

Saigrač Maksimoviću u Lajpcigu biće i bivši igrač Crvene zvezde, srpski defanzivac Kosta Nedeljković, koji će na pozajmici u nemačkom klubu ostati do narednog leta.

„Kosta Nedeljković, koga poznajem iz Beograda i reprezentacije Srbije, rekao mi je mnogo pozitivnih stvari o klubu i gradu, to mi je zaista pomoglo da potvrdim svoju odluku“, dodao je Maksimović.

Direktor za sport Lajpciga Marsel Šefer rekao je da smatra da je Maksimović izuzetno tehnički kvalitetan i talentovan vezista.

„Andrija je tehnički vešt vezni igrač koji može da igra i u centru i na poziciji krila. Ne samo da ima odličan pregled terena i odličnu kontrolu lopte, već i izvodi izvanredne prekide. Pažljivo smo pratili njegov napredak tokom njegove prve sezone na seniorskom nivou i uvereni smo da je već spreman da napravi sledeći korak. Na svojoj poziciji i starosnoj grupi, on je izuzetan talenat sa željom da se svakodnevno usavršava i potencijalom da preuzme ključnu ulogu u Lajpcigu. Zaista se radujemo saradnji sa njim“, naveo je Šefer.

(Beta)

