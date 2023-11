Maldini: Pokušali smo da dovedemo Mesija u Milan

Bivši direktor Milana Paolo Maldini rekao je da je klub 10 dana pokušavao da dovede fudbalera Lionela Mesija kada je otišao iz Barselone.

„Mi smo 10 dana pokušavali da dovedemo Mesija u Milan, ali onda smo shvatili da je to nemoguće. Sada je prekasno, ali gledati igrača kakav je Mesi je spektakl. Kada sam pročitao da bi mogao da ode u Inter, uplašio sam se“, rekao je Maldini za jedan podkast, preneli su italijanski mediji.

Argentinski fudbaler je bio slobodan igrač kada mu je na leto 2021. godine istekao ugovor sa Barselonom, koja nije imala novca da ga ponovo registruje.

Posle nekoliko sedmica neizvesnosti, Mesi je potpisao ugovor sa Pari Sen Žermenom, posle dve godine napustio je klub i ovog leta potpisao je za Inter iz Majamija.

Maldini, koji je napustio funkciju direktora Milana u junu, upitan je i o trci za šampionsku titulu u Seriji A.

„Inter je već osvojio“, ocenio je Maldini.

Posle 12 kola u Seriji A, Inter je prvi na tabeli sa 31 bodom, Juventus je drugi sa dva boda manje, a Milan na trećem mestu zauzima 23 boda. Aktuelni šampion Napoli je četvrti sa 21 bodom.

Maldini je rekao da je „penzioner“, otkako je dobio otkaz na San Siru i dodao da je direktorski posao bio stresan.

„Ogromna je razlika između toga kako doživljavate utakmicu kao igrač i kao direktor. Najgore je kada si na tribinama i kada patiš zbog rezultata i ne možeš da utičeš. To me je užasno nerviralo“, naveo je Maldini, koji je od 1985. do 2009. godie odigrao 901 utakmicu za Milan i osvojio brojne trofeje.

On je rekao da nikada neće biti trener.

„Gledao sam oca kako je uvek imao spakovan kofer i znam kakav je to život. Kada sam završio karijeru makar sam znao šta neću raditi“, naveo je Maldini.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.