Mali i ĐorđeviÄ‡ na maratonu u Atini: Da promoviĹˇemo Srbiju

ATINA – Ministri u Vladi Srbije Siniša Mali i Zoran Đorđević danas će uÄŤestvovati na maratonu u Atini sa Ĺľeljom, poruÄŤujući da time na najbolji naÄŤin promovušu Srbiju.

Mali će posle učešća u polumaratonskim trkama u Beogradu danas prvi put učestvovati na maratonu.

„Daću sve od sebe i mislim da je to najvaĹľnije. Nikada do sada nisam trÄŤao 42,195 km, ali sam to postavio sebi kao cilj i verujem da ću ga ostvariti. S puno optimizma sutra nastupamo“, rekao je Mali Tanjugu na štandu Beogradskog maratona u Atini.

Đorđević je već jednom istrÄŤao maraton, još 2006. godine u Beogradu i sada Ĺľeli ponovo.

„Verujem da ćemo Siniša i ja uspeti da zajedno promovišemo Srbiju i da ćemo prolaskom kroz cilj pokazati da Vlada Srbije sve što zamisli moĹľe i da ostvari.

Velika Ĺľelja mi je da posle istrÄŤim i Njujorški maraton i kompletiram sva tri najveća maratona na svetu“, rekao je Đorđević.

Oba ministra ÄŤestitali su Beogradskom maratonu dobijanje Svetskog maratonskog Oskara.

„ÄŚestitke BGD maratonu i gospodinu (Dejanu) Nikoliću. To je veliko priznanje za naš grad, našu zemlju. Mislim da niko u regionu nije dobio ovakvo priznanje. To pokazuje koliko je Srbija sportska zemlja, koliko je Beograd prestonica sporta i koliko se mnogo ulaĹľe u sport“, rekao je Mali.

Ujedno, kako je naveo, i najbolja poruka mladima kako da izgrade sebe, kako da pobeđuju, gube, spreme se za ono što ih oÄŤekuje u Ĺľivotu.

„Da postave teške ciljeve i kako da ih ostvare. To je maraton, to je sport i pravi način promocije naše zemlje“, poručio je Mali.

Komplimente nije štedeo ni Đorđević.

„Ovo je sjajna promocija Beogradskog maratona, što pokazuje da je Beograd ozbiljan grad i izrasta u pravu metropolu. ÄŚast je biti ovde i verujem da će vrlo skoro BGD maraton biti rame uz rame sa najboljim svetskim maratonima“, istakao je Đorđević.

(Tanjug)