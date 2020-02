Maljković: Plasman u Tokio bio bio ozbiljno pisanje istorije

BEOGRAD – Selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je da bi plasman nacionalnog tima na Olimpijske igre drugi put za redom bio istorijski uspeh.

Košarkašice Srbije vizu za Tokio pokušaće da izbore na kvalifikacionom turniru u grupi sa Nigerijom, Mozambikom i Sjedinjenim Američkim Državama, koje su kao aktuleni šampion sveta već obezbedile olimpijsku normu.

Pored SAD, još dve ekipe iz grupe izboriće OI, a timu Marine Maljković jedan trijumf biće neophodan da se nađu drugi put uzastopno na olimpijskom turniru.

„Javnost ima sreću što ne poznaje Nigeriju, Mozambik, pa ni SAD, pa može da misli da smo blizu Tokija. Čeka nas težak put, ali sve probleme i poteškoće moramo da ostavimo po strani s obrzirom na veličinu tog cilja. Želim da nam sva snaga bude ono što možemo da dobijemo nakon ovog turnira, a to su Olimpijske igre. I to ne OI prvi put, nego drugi put, što bi za žensku košarku u Srbiji bilo ozbiljno pisanje istorije“, rekla je Maljković na početku razgovora za Tanjug.

Prvi meč košarkašice Srbije igraće u četvrtak od 20 sati protiv selekcije SAD, u subotu od 17 sati je duel sa Nigerijom, dok će im u nedelju u istom terminu rival biti Mozambik.

Svi mečevi se igraju u hali „Aleksandar Nikolić“.

„Ne postoji stvar koju ne znamo o tim ekipama. Moj stručni štab i ja smo gledali bukvalno svaku klupsku utakmicu, a da ne pričamo o reprezentativnim utakmica košarkašica Nigerije i Mozambika. Ne postoji ni najmanja stvar kojom mogu da nas iznenade. Ne želim da potenciram stavri, ali mogu da kažem da će ljudi biti šokirani kada budu videli kako NIgerija igra. Nigerija je ozbiljna ekipa u punoj snazi, ono što mi možda u ovom momentu nismo. Opet kažem, realni problemi, zdravstveni bilten – hajde da stavimo sve po strani. Da očistimo glave i misli, da fokus bude na plasmanu na OI, da sva pažnja i energija bude usmerena na to, jer je to mnogo važno za našu zemlju“.

Srbija je na Igre u Rio de Žaneiro pre četiri godine otišla kao šampion Evrope iz 2015. godine, a iz Brazila se vratila sa bronzanim odličjem, prvom olimpijskom medaljom za srpsku žensku košarku.

„Sve je drugačije, u Rio smo otišli direktno kao evropski prvaci. Sad se sistem FIBA promenio, sada svi moramo da se borimo i igramo utakmice. Nije isto, bili smo jednom, ali kada odeš drugi put i to potvrdiš, onda to ima mnogo veću težinu. Ovaj put je želja ogromna, da potvrdimo da ova generacija zaslužuje pažnju i da potrvdi rezutate koji nisu krenuli 2015. godine, nego od 2011. kada smo počelii da radimo veoma ozbiljno i da gradimo žensku košarku u Srbiji“, kaže selektorka Maljković.

Srbija kvalifkacioni turnir za OI dočekuje u skoro istom sastavu koji je pravio rezulatate od 2015. godine do prošlogodišnjeg EP.

„U novembru sam rekla da sam ja na igračice direktno stavila teret i odgovornost. Sva i najveća odgovornost je na ovoj generacije koja je beležila uspehe od zlata 2015, olimpijske bronze iz 2016. i sada do bronze sa EP. One su te koje imaju glavnu ulogu i koje će se ili plasirati ili neće. Tu sam sa njima da ih poguram, ali potrebno je da one pokažu, a ne sumnjam da će to uraditi, da pripadaju Olimpijskim igrama u Tokiju“, zaključila je Maljković.

